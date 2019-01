El delegado de Uatre reclamó a Nación y a Provincia mantener los puestos laborales

El delegado de UATRE Catamarca, Ramón Ferreyra cuestionó la falta de respuestas para el sector y dijo que tanto Nación como Provincia no dieron respuestas para evitar despidos en el sector.

“Con muchísimos problemas y pocas soluciones, como delegado siempre vengo reclamando, pidiendo a los gobiernos nacional, provincial y municipales, ver la forma de gestionar para que las empresas rurales que están instaladas en distintas zonas de la provincia puedan seguir funcionando y manteniendo su fuente laboral”, manifestó el dirigente gremial.

En ese contexto, Ferreyra subrayó que 2018 fue un año difícil para la actividad rural.

“Un trabajador que despidan de cualquier empresa de cualquier departamento, va a caer a la Municipalidad a golpear la puerta por alguna ayuda. Eso es lo que no queremos, queremos que se mantenga la fuente laboral, que la gente trabaje, que haya empleos genuinos, más allá de todo lo que pueda dar el gobierno de la provincia, hay paliativos que lo pueden hacer con la implementación de algunos proyectos que le dan a aquellos trabajadores que están desempleados, pero no hay como el trabajo formal, en donde el trabajador tiene su obra social, su aporte jubilatorio, sus vacaciones”, declaró.

Finalmente, el referente gremial afirmó que será la única actividad que levantará la crisis del pais. “Un trabajador rural que no trabaja puede ocasionarle problemas no solo a la actividad rural sino a otras actividades que se derivan y trabajan con el fruto del campo, como es la alimentación en todo sentido, porque todo lo que sale del campo no tan solo lo rural, se beneficia sino que también hay otros gremios, la alimentación, la industria, que si no fuera por el campo, esos productos, esos alimentos no existirían, por eso hay que apostar al campo”, concluyó.