Nieva se subió al podio en Salta

El atleta de Siján David Alexander Nieva cerró de la mejor forma el año 2018 logrando el segundo puesto en la general, en la distancia de 7km y ganando su categoría, durante la prueba de la San Silvestre que se realizó en Rosario de Lerma, provincia de Salta.

La competencia de 7 kilómetros tuvo como vencedor a Carlos Pua, con 24m,55s, seguido del catamarqueño David Nieva, con 25m.30s y René Singh. Precisamente David expresó en su red social que” Se dejó todo pero no se pudo ganar en la general, sin embargo un 2do puesto no está nada mal, muy feliz. Gracias a todos los que me colaboraron para poder correr esta maratón”.