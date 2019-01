La primera foto de Juan Darthés en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardin

El mundo del espectáculo terminó movilizado en 2018 gracias a la denuncia de violación contra Juan Darthés de la actriz Thelma Fardín en la conferencia de Actrices argentinas. Por este motivo y debido al castigo y asedio mediático, el actor armó las valijas y se dirigió a Brasil, tierra donde nació.

Poco se sabía de la vida del actor en el territorio carioca hasta que en "Los ángeles de la mañana" mostraron una fotografía del artista comiendo con sus hijos y una mujer. Los panelistas del programa aseguraron que ella era su esposa, María del Carmen Leone.

"Ella se me insinuó y me quiso dar un beso. Yo sé lo que es la verdad, yo te digo mi verdad. Yo la saqué de la habitación, le dije 'estás loca, ¿qué te pasa?'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Si yo supiera lo que piensa ella, no tengo idea por qué lo hace. Si yo fuera el país también lo creía. No saben cosas si son ciertas. Voy a ir a Nicaragua y me voy a presentar", dijo Darthés en la única entrevista que concedió tras la denuncia, en la que desestimó las palabras de Fardín.