El temporal destruyó la casa de familia de Ricardo Centurión: "Se llevó todo"

El temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores en la madrugada del domingo causó problemas y destrozos en toda la zona. Y entre los tantos afectados por las inclemencias climáticas estuvo la familia del volante de Racing Club Ricardo Centurión.

En sus redes sociales, el talentoso mediocampista ofensivo de la Academia publicó un video en el que se ven los destrozos que la tormenta causó en la casa de su familia.

"Un día triste el mal tiempo se llevó todo, pero me quedo con que esta familia no se rinde seguro no voy hacer noticia pero mi familia como la de muchos la paso mal., gracias Víctor Blanco por la mano grande que nos brindo vamos a seguir luchando", fue el mensaje de Centurión.