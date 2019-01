Del Potro les dio una mala noticia a sus seguidores

Juan Martín Del Potro anunció en su cuenta de Twitter que no llegará a disputar el Abierto de Australia, que comenzará en enero de 2019. El tenista argentino aprovechó para desearle buen año a todos y dejó, al pasar, la confirmación sobre su ausencia en el primer Grand Slam de la temporada.

"Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas", escribió Del Potro en su cuenta de la red social Twitter. El Abierto de Australia se jugará del 14 al 27de enero de 2019.

El 11 de octubre, Del Potro había sufrido la fractura en la rótula de la pierna derecha en una caída durante su encuentro de octavos de final del ATP de Shanghai ante el croata Borna Coric. Además de perderse el Masters, el argentino desistió de jugar los torneos de Basilea y París. ¿Qué dijo en su momento? "Fue un golpe duro que me costó mucho asimilar. Es el día de hoy que me cuesta verme fuera del Masters y del circuito, no poder concluir una de las mejores temporadas de mi carrera por culpa de otra lesión".

El tenista, de 30 años, había alcanzado el tercer puesto de la ránking ATP, el mejor lugar en su carrera. Del Potro ha sufrido problemas físicos, con sendas lesiones en sus muñecas, desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009.