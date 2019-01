Mike Amigorena contó que sufrió acoso sexual: "Me quedé paralizado"

En pleno debate de la sociedad sobre el acoso sexual y laboral, Luis Novaresio aprovechó su último programa del año de "Debo Decir" para preguntarle a Mike Amigorena qué piensa sobre el tema y el actor sorprendió con su declaración.

Mike reveló que un hombre lo manoseó en el transporte público: "Hace un mes y medio había mucha gente en el vagón (del subte), y siempre me quedo cerca de la puerta. Había un morocho así (hace un gesto en referencia a que el hombre era alto), que estaba por salir y me hizo así en la cola. Te juro que me quedé… Después se lo conté a Sofía (Vitola, su novia) y me dijo: 'Para que veas lo que se siente'".

Y continuó: "No sabés la sensación… El tipo salió del vagón y me quedé mirándolo antes de que subiera las escaleras. No me quedó otra que insultarlo. Pero no pude hacer nada. Podría haber gritado ahí, pero no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Fijate lo que hace la cabeza. Yo me decía: "'Imaginate que a una mujer le debe pasar eso cada cinco minutos'".

Además, Amigorena recordó que fueron varias veces en la que este hombre lo tocó en el subte. Al respecto advirtió: "Después de la segunda vez dije: 'Este tipo me está tocando el culo'. Me quedé paralizado. Mi mujer me decía: 'Imaginate que nosotras (nos aguantamos) los piropos, el colectivo, el jefe…'".