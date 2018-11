La gobernadora dejó inaugurada la plaza El Fogón en la Manzana de las Artes

El acto protocolar estuvo encabezado por la gobernadora Lucía Corpacci, el ministro de Obras Públicas Rubén Dusso, el intendente de la Capital Raúl Jalil, la senadora nacional, Inés Blas y otras autoridades del Ejecutivo y el Legislativo provincial, autoridades de las diferentes instituciones que funcionan en esta manzana.

En su locución, la gobernadora destacó la rapidez con la que se concretaron los trabajos, en este sentido, dijo que “por fin logramos inaugurar la plaza, la verdad que fue bastante rápido desde que tomamos la decisión de abrir este espacio. Hace dos años y medio recorrimos el predio de viejo hospital, en el que trabajé muchos años, había algo que me hacía ruido, y era que teniendo una escuela de expresión artística con los diferentes matices del arte, teníamos efectivamente que abrirlos a la comunidad. A veces, cometemos el error de encerrarnos en cuatro paredes y la gente no sabe qué es lo que pasa adentro”.

Y dio como ejemplo el uso comunitario de los espacios y dijo “por ejemplo, los playones deportivos en otros lados, están a disposición de las escuelas en los horarios escolares, y el resto del tiempo abiertos a la comunidad. En cambio acá, lo primero que pedimos es el cercado perimetral. Y pensaba, la gente debería ver lo que pasa dentro de la escuela, yo quería hacer una plaza con un teatro y vestuarios, para que hicieran teatro, música y que la comunidad se sienta parte de esto, después ustedes (ISAC) hicieron sus modificaciones, pero ese es el secreto, en esencia, los dos pensábamos lo mismo, poner esto para la comunidad, pero nosotros a veces creemos que sabemos lo que ustedes quieren y no es así, pero como hicimos acá, nos podemos sentar, podemos acordar y sacar lo mejor, la comunidad educativa y los vecinos lo van querer, cuidar y disfrutar. Y nosotros haremos lo que corresponde, que es responder a sus necesidades”.

E insistió que en algún momento van a hacer el teatro, “yo sueño y espero que lo podamos hacer, que esto sea una muestra de arte, y que los vecinos sientan que tienen un espacio recreativo y cultural y que lo puedan disfrutar”.

Por otro lado, reflexionó sobre la importancia de mejorar los diferentes barrios y dijo que “mi preocupación era que esta zona no tenía un espacio público, si bien el intendente ha venido mejorando diferentes plazas en la ciudad, esta zona no tenía un espacio significativo, es por eso que a mí me alegra mucho poder decirles a los vecinos que hoy tienen un espacio nuevo para disfrutar”.