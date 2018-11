Macri: “Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero es el aumento de impuestos”

Desde Córdoba, el presidente Mauricio Macri lamentó que su Gobierno haya tenido que tomar medidas que aumentan la presión impositiva, pero aseguró que es una de las cuestiones necesarias para alcanzar el déficit cero el año que viene. Asimismo, se expresó sobre la polémica por la inmigración y rechazó las críticas al acuerdo con el FMI.

“Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y, otra parte, con la reducción del gasto”, aseguró Macri en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Dante Sica, y la de Seguridad, Patricia Bullrich.

Y agregó: “Nosotros tenemos que sentarnos alrededor de una mesa permanentemente y cuestionarnos cada uno de los renglones de gastos que tiene la administración en cada uno de los tres niveles para ver si es necesario o no lo que estamos ganando; este nivel de impuestos es perjudicial para el país porque el que tiene que invertir compara si lo hace en Chile, en Uruguay, en Colombia e invierte donde más le conviene, donde haya menos impuestos”. “Un desafío que tenemos presidente, gobernador e intendentes es entender que aquí hubo algo que se salió del andarivel de la normalidad”, afirmó.

Por otro lado, Macri se metió en medio de la polémica acerca de las expresiones de distintos dirigentes por los casos de extranjeros que cometen delitos en el país. “Que vengan a trabajar como hicieron nuestros abuelos y no algunos que vienen y le dan mucho trabajo a la ministra Bullrich”, sostuvo.

El jefe de Estado pidió analizar “cómo son las reciprocidades” y señaló que el país tiene una “generosidad absoluta”. “Pero queremos ver que haya reciprocidad”, subrayó el jefe de Estado.

A su vez, la ministra Bullrich evaluó que la cuestión de la reciprocidad en el uso de servicios públicos depende de que el Congreso trate modificaciones a la actual normativa.

Además, la funcionaria indicó que “toda aquella persona que tiene causas abiertas o condenas en otros países con los que se están haciendo acuerdos, hoy no tienen posibilidad de venir a la Argentina”.

Macri también consideró que “se le ha vendido a los argentinos” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es malo”, pero evaluó que el organismo “no es malo ni bueno”.

“Se le ha vendido a los argentinos que el Fondo es malo. El Fondo no es malo ni bueno”, señaló Macri, quien destacó que se trata de un organismo que “lo que le proponés como plan de estabilización para el país tiene sentido y puede funcionar”.

Durante una conferencia de prensa, indicó que al FMI “le pareció que puede funcionar” la propuesta argentina y añadió: “Nos ha dado el apoyo más grande que dio en la historia”.

Para Macri, “depende de nosotros si esta ayuda que nos da el Fondo” va a impactar positivamente en la economía.

Respecto a la situación del país, Macri reconoció que se vive un “momento difícil”, pero que ahora avanza sobre “bases sólidas” porque habrá “equilibrios estructurales”.

“Estoy convencido que vamos cada vez más, que estamos en el camino correcto y el único posible. Por eso tenemos el apoyo del mundo”, enfatizó Macri.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Estado negó que se presente un “escenario de despidos masivos” y señaló: “Hemos tenido un pico estos dos meses y va a ir a la baja”.

Macri insistió en que “pagamos impuestos demasiado altos” y consideró que “tenemos que pagar menos impuestos en el tiempo para que haya más trabajo de calidad para la gente”.

“Vivimos durante mucho tiempo creyendo que las cosas podían ser gratis, que podíamos consumir en cantidad, por ejemplo la energía, que era como el aire y eso no era verdad. Terminamos importando energía carísima”, dijo. Además, subrayó: “Si no creyese en las capacidades de los argentinos no estaría acá”.

Antes, Macri se reunió con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en el Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto.