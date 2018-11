Mercedes Leguizamón es la mujer que el martes, en pleno debate en la cámara Penal Nº 2, abrazó a su asaltante y lo perdonó.

Ayer, la mujer habló y contó cómo fue que perdonó a su asaltante quien en febrero pasado, la abordó en la vía pública y apuntándole con un arma de fuego, le robó la cartera.

Leguizamón empezó la conversación contando que no sabía nada del juicio. “Yo no sabía que él -por Villacorta- podía ir preso. Cuando me llamaron por teléfono a mi trabajo para que me presentara en la Cámara, no sabía que iba a ser un juicio. Le pedí tanto a Dios que me ilumine para que se haga su obra en este chico y en mí. Dios se puso en mí y aprendí a perdonarlo a este chico”, expresó la mujer, quien remarcó la paz que siente por haberlo perdonado.

En cuanto al hecho, la mujer recordó que “él lo único que hizo fue arrebatarme la cartera. Él me apuntó con un arma y se llevó la cartera. Yo me quedé dura y dije ‘Dios mío, me diste una nueva oportunidad en mi vida’. A él -por Villacorta- no lo quise mirar ese día, porque no lo conocía. Pero ayer, en el juicio, tuve la oportunidad de conocerlo y la paz que sentí al momento de abrazar a ese chico, no tiene precio”, agregó.

Leguizamón recordó que lo que hizo fue espontáneo, sintió que debía conocer al joven que la había asaltado y que cree que “Dios la guio” para que lo abrazara en el recinto.

Asimismo, recordó que en el momento de abrazar al joven sentado en el banquillo de los acusados, él se disculpó.

“Cuando lo abracé, me dijo ‘disculpe, señora’ y eso me alegró un montón. Tengo un hijo y en esos momentos pensé en mi hijo y en todos los chicos adolescentes y deseé que consigan un trabajo y sean personas de bien”, relató.

“Hoy -por ayer- leí en el diario la noticia y me alegró un montón que no iba a ir al penal. Fue una bendición muy grande”, finalizó Mercedes Leguizamón.

Cabe recordar que el martes a la mañana, el juez Luis Guillamondegui juzgó al joven de apellido Villacorta, de 21 años, por el delito de robo agravado por el uso de arma.

Luego de que sorprendentemente la víctima -Leguizamón- perdonara al acusado, el juez lo condenó a una pena en suspenso.