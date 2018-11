Descartan versiones de un bono o compensación de fin de año para jubilados y pensionados

En relación a las versiones sobre un posible cobro de un bono de fin de año para los jubilados y pensionados, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), descartaron la posibilidad.

En este sentido, el titular del área, Emilio Basavilbaso, consultado sobre si el Gobierno nacional planea entregar un bono de fin de año o compensación para los jubilados, descartó la posibilidad, por el momento. “Hoy no tenemos un bono previsto”, dijo.

A su vez, se refirió al monto de las jubilaciones y su nuevo cálculo y su relación con el índice de inflación y aclaró que “Hasta septiembre, venía pareja la inflación con la movilidad. Este año, lamentablemente la inflación es mayor a lo que deseábamos”.

Sin embargo, destacó la ventaja de que el cálculo esté atado al índice inflacionario. “La fórmula de movilidad tiene unos meses de atraso, respecto del dato de inflación. Al final del año habrá un corrimiento respecto del pico de inflación, que subió más de lo previsto pero la tendencia se empezará a revertir a principios del año próximo, cuando las jubilaciones repunten”, comentó.

Por otro lado, desde el sector opositor, plantearon la posibilidad de que los adultos mayores perciban una compensación de $8.000, planteo que se realizó en el mes de marzo en un proyecto de Ley que la oposición busca que sea tratado.

Según lo trascendido en Radio Mitre días atrás, Los rumores marcan un posible anuncio de pago compensatorio para adultos mayores, y más teniendo en cuenta que desde la oposición están generando presión mediática para que se otorgue el beneficio a los más de 17 millones de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

El pago de este bono extra está sujeto a la aprobación de la Ley de Presupuesto 2019, teniendo en cuenta que el desembolso por parte del Estado es muy grande y podría tener gran impacto sobre las arcas nacionales.

Cabe mencionar que a partir del mes que viene, los haberes jubilatorios van a subir un 6,7% de acuerdo al índice de movilidad que se renueva cada tres meses y ya fue presentado en el Boletín Oficial.

En tanto, desde el organismo nacional aclararon que los que no percibirán este bono navideño son los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF), de Pensiones No Contributivas (PNC), de Becas Progresar, del programa Hacemos Futuro, Jubilados, Pensiones no Contributivas y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Alcance del bono de fin de año

ANSES anunció el pago de un bono navideño de 1.500 pesos, que será entregado en diciembre y estará destinado a los grupos considerados más vulnerables, Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.