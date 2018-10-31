Información general

Aviso de suspensión de servicio eléctrico

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FUERA DE SERVICIO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA TRANSFORMADOR N°:01 DE E.T. TINOGASTA.

FECHA:                               JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

HORARIO:                          ENTRE:   02:00  Y  05:00  HORAS

                                             

SOLICITADO POR:           TRANSNOA S.A.

 

DISTRIBUIDOR/S:            TINOGASTA SUR 13,2kV, TINOGASTA NORTE 13,2kV, TINOGASTA SANTA ROSA - ANILLACO 13,2kV  - FIAMBALA 33kV.

 

ALIMENTACIÓN:               E.T. TINOGASTA

 

MOTIVO                              REVISIÓN Y CONTROL DE PROTECCIONES DE TRAFO N°01 Y DISTRIBUIDOR FIAMBALA EN 33 KV.

 

ZONA EN MT:                    TODO EL DEPARTAMENTO TINOGASTA. LAS LOCALIDADES DE: FIAMBALA - LA PUNTILLA – BANDA DE LUCERO – COPACABANA – LA CANDELARIA – LOS ROBLEDOS – LOS PALACIOS – COSTA DE REYES – SAN JOSE – ANILLACO – SANTA ROSA. ETC

 

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS SINGULARES, USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, HOSPITALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE TINOGASTA Y LAS LOCALIDADES DE: FIAMBALA - LA PUNTILLA – BANDA DE LUCERO – COPACABANA – LA CANDELARIA – LOS ROBLEDOS – LOS PALACIOS – COSTA DE REYES – SAN JOSE – ANILLACO – SANTA ROSA – ETC.-

EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.

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