Aviso de suspensión de servicio eléctrico

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FUERA DE SERVICIO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA TRANSFORMADOR N°:01 DE E.T. TINOGASTA.
FECHA: JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORARIO: ENTRE: 02:00 Y 05:00 HORAS
SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.
DISTRIBUIDOR/S: TINOGASTA SUR 13,2kV, TINOGASTA NORTE 13,2kV, TINOGASTA SANTA ROSA - ANILLACO 13,2kV - FIAMBALA 33kV.
ALIMENTACIÓN: E.T. TINOGASTA
MOTIVO REVISIÓN Y CONTROL DE PROTECCIONES DE TRAFO N°01 Y DISTRIBUIDOR FIAMBALA EN 33 KV.
ZONA EN MT: TODO EL DEPARTAMENTO TINOGASTA. LAS LOCALIDADES DE: FIAMBALA - LA PUNTILLA – BANDA DE LUCERO – COPACABANA – LA CANDELARIA – LOS ROBLEDOS – LOS PALACIOS – COSTA DE REYES – SAN JOSE – ANILLACO – SANTA ROSA. ETC
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS SINGULARES, USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, HOSPITALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE TINOGASTA Y LAS LOCALIDADES DE: FIAMBALA - LA PUNTILLA – BANDA DE LUCERO – COPACABANA – LA CANDELARIA – LOS ROBLEDOS – LOS PALACIOS – COSTA DE REYES – SAN JOSE – ANILLACO – SANTA ROSA – ETC.-
EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.