Beatriz Olave sostiene que Rodrigo Bueno tuvo otro hijo

"A lo mejor me lo manda Dios. Me gustaría que aparecieran 10 hijos, porque me gustaría que hubiera muchas semillas sembradas de Rodrigo", dijo Beatriz Olave sobre la versión que indica que Rodrigo Bueno tendría un hijo de 24 años.

El joven se llama Alejandro Bueno, vive en Ramos Mejía y sería fruto de una relación del cantante anterior a la que mantuvo con Patricia Pacheco, con quien tuvo a Ramiro, que hoy tiene 21 años. Este miércoles la madre del cantante contó que habló con una fanática de El Potro y le reprodujo las palabras que el músico le dijo a su padre minutos después de su muerte, en 1993.

"Una chica que acompañó a Rodrigo, porque había que reconocer el cuerpo de mi esposo, se contactó conmigo y me dijo que cuando Ro llegó, le tomó las manos a su papá y le dijo: 'Te vas ahora que vas a ser abuelo'. No me lo dijo antes porque esperaba apareciera la persona para decírmelo", explicó Olave en Intrusos.

"Sacando la cuenta, esto fue en 1993 y si su mamá estaba embarazada en ese momento, el chico hoy tendría 24 años", continuó Betty, que se mostró contenta con la posibilidad de tener otro nieto, además de Ramiro y otras tres mujeres que viven en Córdoba y a quienes describe como "su sostén".

Luego especuló sobre los posibles motivos por los que Rodrigo no reconoció a su hijo los siete años que estuvo vivo hasta junio del 2000 cuando falleció en un accidente de tránsito. "Tal vez era muy chico y no tenía ganas de contarlo. Cuando murió su papá, él se quedó un año sin trabajo porque cayó en una depresión", analizó.

"Si hoy aparece algo que sea una esperanza de luz para nosotros, bienvenido sea porque Rodrigo me está mandando un mensaje desde el cielo y este era el momento en que tenía que aparecer", continuó Betty Olave, y agregó que le gustaría conocer a Alejandro Bueno, en caso de que sea su nieto.