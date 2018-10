Habló la mujer que perdonó a su asaltante y evitó que vaya a la cárcel: “Tengo fe de que va a salir adelante”

La acción de Mercedes Leguizamón conmovió a todos en la Cámara Penal Nº 2. La mujer, víctima de un robo registrado durante el mes de febrero de este año en la Capital, se levantó de su silla, en la que prestaba declaración, abrazó a un joven de apellido Villacorta y lo perdonó por haberla robado. El juez le dio una pena en suspenso y no irá a la cárcel.

“Es Dios que obró en mi vida y en la del chico. No me arrepiento de perdonarlo. Tengo mucha paz y mucha fe de que este chico va a salir adelante. Le pedí que no se aleje de Dios”, relató la mujer en una entrevista a Radio Valle Viejo. “

La mujer contó que fue recién durante el juicio unipersonal que fue la primera vez que le vio el rostro a su asaltante, ya que solo se acordaba de cómo iba vestido el día del ilícito. “No sabía que tenía que ir a la Cámara, ni pensé que él iba a estar ahí porque no me habían notificado. Su rostro nunca lo vi, ayer fue la primera vez que lo vi, solo me acordaba de su ropa”.

Mercedes relató cómo fue la secuencia del asalto, que terminó con el ladrón detenido. “Me dirigía a mi trabajo, a las 6.40 de la mañana y este chico iba en su moto por la avenida Santo Domingo, vio que no había nadie, giró, se bajó y me puso un arma punzante en la cabeza y me dijo: “Me das ya la cartera”. Se la entregué y se fue. Me quedé paralizada”. También dijo que tras el asalto un vecino salió a auxiliarla e incluso persiguió al malhechor pero no lo alcanzó, y que se enteró que había sido detenido, 45 minutos después del robo, cuando a la suegra del hombre que la ayudó le avisaron, tras un llamado a la Policía, que habían dado con el asaltante.

Además le hizo un pedido a la clase política: “Le pido a los gobernadores que le den trabajo a los jóvenes, son el futuro”, y dijo que su familia se está enterando ahora de lo que vivó porque "de la emoción no les pudo contar antes”.

Para finalizar la entrevista Mercedes reveló lo que le dijo el joven cuándo lo abrazó y lo perdonó: “Me dijo discúlpeme señora”.