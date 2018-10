Violento robo a Viviana Canosa: "La pasé horrible"

Son varios los famosos que sufrieron uno o varios hechos de inseguridad en nuestro país. El testimonio más reciente es el de Kike Teruel, cantante de "Los Nocheros", quien contó que se irá del país porque un grupo de delincuentes ingresó a su casa, ubicada en Salta, por cuarta vez.

El martes Viviana Canosa sufrió un violento robo en el barrio de Núñez. En diálogo con DiarioShow.com, la periodista contó sobre el terrible episodio: "Fue en Libertador y Congreso cuando salí de una reunión. Me quedé charlando con alguien en la esquina y cuando crucé, dos motochorros me robaron la cartera, 5 mil pesos y las tarjetas de crédito. Por suerte el celular lo tenía en el bolsillo porque ahí tengo todos los contactos. Me apuntaron con un arma y me pedían disculpas, fue todo un delirio".

Además explicó qué sintió en ese momento: "Cuando me apuntaron fue un instante que me cambió todo. Lo cuento y me pongo a llorar otra vez".

Al ser consultada por cómo se encuentra actualmente, Viviana respondió: "Estoy mejor porque ya se me fue el shock. Ayer estuve todo el día llorando y no podía parar. Ya estoy cansada. No me siento víctima porque le pasa a todo el mundo".

"Es un delirio que uno piense qué podría haber hecho para haberlo evitado. Fue horrible la situación. Hice la denuncia por las tarjetas y las di de baja. Porque encima que te sentís mal tenés que hacer todo ese trámite cuando tu cabeza no está bien", concluyó.