Alerta en una escuela por el alto porcentaje de alumnas embarazadas

Alto Comedero es uno de los barrios más pobres de Jujuy donde viven familias en situación de vulnerabilidad social. En una escuela municipal de nivel medio mixta a la que asisten 200 alumnos en total 30 de las chicas están embarazadas.

Las jóvenes tienen entre 12 y 19 años y, de acuerdo con un relevamiento local, muchos de esos embarazos fueron consecuencia de violaciones y abusos intrafamiliares. Según datos oficiales de la provincia, alrededor del 60 por ciento de los abusos ocurren en el hogar. La escuela de Alto Comedero es el centro escolar con el nivel más alto de embarazo adolescente pero no es el único en el que se replica este escenario.

Patricia Morales, responsable del área de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, reconoció que los sondeos realizados arrojaron resultados dramáticos con colegios secundarios con 30, 20 y 15 adolescentes embarazadas. “La Educación Sexual Integral no existe en estas escuelas, directamente”, aseguró Morales, quien confirmó que “en una recorrida que hicimos con las 22 personas del equipo de ESI Jujuy hemos detectado casos no solo este colegio (el de Alto Comedero). Este es el que registra mayor número de embarazos no intencionales, y este número es real, luego tenemos por debajo otros números que también nos preocupan”.

“Es una realidad que la estamos vivenciando y la estamos registrando desde el Ministerio de Educación con este sentido de ver dónde necesitamos trabajos de forma directa, activa, como una intervención en ciertas instituciones educativas con esta problemática que nos está hablando a las claras que, si existe esta cantidad de adolescentes embarazadas, o que ya en este transcurso del año pueden haber sido mamás o son madres por segunda vez ya que lo fueron el año pasado”, afirmó Morales.

La representante del ministerio de Educación jujeño destacó el problema que indican los resultados, al considerar que “esto significa que no solo se han retirado las familias de estas adolescentes, sino que el Estado no está actuando y el programa ESI tiene esta finalidad, la de hacer un mapa real de cuál es la problemática dentro de los distintos barrios, instituciones educativa”.