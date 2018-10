Gremio irá a la Conmebol para exigir los puntos ante River

La victoria agónica de River en Porto Alegre despertó la euforia millonaria y amargó a todos los hinchas de Gremio. Sin embargo, el conjunto Gaucho busca un último recurso para meterse por la ventana en la final de la Copa Libertadores y recurrirá a la Conmebol para protestar la violación que realizó Marcelo Gallardo.

“Se violó un reglamento y haremos una protesta formal ante la Conmebol“, dijo el vice presidente del club brasileño, Duda Kroeff, con el portal Toda Pasión.

Gallardo fue sancionado con un partido de suspensión por haber ingresado tarde en el entretiempo del encuentro de ida en el Monumental y por ello no podía acompañar a sus jugadores en Brasil. Sin embargo, infringió la norma y estuvo en el vestuario durante el entretiempo.

“Creo que es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajo. Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y yo también lo necesitaba. Tal vez incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario, pero la reconozco y la asumo. Era lo que yo sentía que tenía que hacer, no me arrepiento para nada”, dijo el entrenador tras el pase a la final.

A partir de esta situación, la dirigencia de Gremio recurrirá a la Conmebol para protestar la irregularidad del DT de River y pedirá que le den por ganado el partido. Sin embargo, cuando se considera una mala alineación para dar un encuentro por ganado por 3-0, el reglamento solamente habla de los jugadores y no de los DT.

Según el artículo 19, inciso 3, afirma que “en el caso de alineación indebida de un jugador se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo únicamente si el equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de veinticuatro (24) horas una vez finalizado el encuentro, salvo que aquella se haya producido porque el jugador en cuestión ha incumplido una sanción reglamentaria, decisión u orden de los órganos judiciales. En estos casos, la Unidad Disciplinaria iniciará el procedimiento de oficio”. En este caso, el apartado 1 explica que el equipo que lo incumpla perderá el partido por 3-0.