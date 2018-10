Llegaron los dólares del FMI y las reservas del Banco Central aumentaron en u$s 6.175 millones

El FMI giró este martes u$s 5.631 millones a la Argentina correspondientes al primer tramo del nuevo acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional, por lo que las reservas del BCRA volvieron a superar los u$s 54.000 millones.

Según informó la autoridad monetaria, las reservas del BCRA aumentaron este martes u$s 6.175 millones hasta los u$s 54.042 millones.

“Se registró un ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un total de u$s 5.631 millones”, indicó el Central en un comunicado.