Sin servicio oftalmológico con la obra social OSDE

Así lo informó Fabián Hausberger, integrante de la Sociedad Catamarqueña de Oftalmología, quien afirmó que desde el mes de junio están sin convenio con esta obra social, quien decidió rescindir el convenio. Por el momento, la forma de trabajo con la obra social es por reintegro. El paciente abona la consulta, se hace un recibo y la obra social reintegra.

En este sentido, comentó que “esta forma de trabajo es un problema para el paciente, lo ideal sería tratar de llegar a un acuerdo, es por eso que como Sociedad de Oftalmología hemos solicitado reuniones con el gerente de OSDE para efectivizar un acuerdo, pero lamentablemente, hasta ahora, no pudimos reunirnos. No sé si hay un rechazo, lo que buscamos es tratar de llegar a un arreglo, porque el problema más grave es que en la Sociedad de Oftalmología estamos en lo que se llama “zona de conflicto”, determinado por el Consejo Argentino de Oftalmología, de manera tal que hasta que no se resuelva este conflicto, no pueden venir profesionales de otros provincias o países para atender afiliados de esta obra social”.

Según el profesional, la idea de OSDE es realizar convenios directos con cada uno de los profesionales, y no a través del Circulo Médico. Si bien muchos médicos de otras especialidades firmaron estos convenios, desde esta especialidad no se hizo. Y destacó que “los que sufren estos conflictos son los afiliados, el paciente que viene y necesita la atención y no cuenta con el efectivo en ese momento. Muchos de los pacientes no conocen cuáles serán los alcances de la cobertura, y hay muchas prácticas que han quedado con un desfasaje por la devaluación y la importación de algunos insumos”.

OSEP

En relación a lo polémico del cobro del plus, Hausberger comentó que “desde la sociedad de Oftalmología no estamos cobrando plus, seguimos trabajando y pidiendo reuniones para actualizar las prácticas”.

Interior

En relación a la atención en el interior, el profesional remarcó que “el problema en el interior se acrecienta con todas las obras sociales, cada vez los especialistas van menos, es difícil para los pacientes viajar a la capital, uno de los temas es el costo de los pasajes. Nosotros, como Sociedad de Oftalmología, lo que queremos hacer es definir con cada obra social, la llegada de los profesionales al interior”.

“Nosotros buscamos llegar a un acuerdo a través de reuniones, pero hay una negativa por parte de OSDE y la situación se complica para los afiliados”, manifestó.