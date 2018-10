Kike Teruel, se hartó de la inseguridad: "Me voy del país”

El músico e integrante del popular grupo folclórico "Los Nocheros", Kike Teruel, volvió a sufrir un robo en su domicilio ubicado en el barrio Tres Cerritos en Salta.

Según relató el cantante a , se trata del cuarto robo que padece desde junio del año pasado, exponiendo niveles de inseguridad preocupantes con vecinos cansados de la situación que tienen que atravesar.

"La verdad que están robando demasiado por esa zona, entraron casi en todas las casas de la esa cuadra, pero a mí parece que me tomaron de gil", expresó indignado el músico, que se encuentra de gira por España mientras que su familia estaba llegando al país.

En las cuatros oportunidades que él o los ladrones ingresaron a la casa de Teruel, en todas rompieron la puerta principal de ingreso y fueron directamente a la habitación del músico. "Al parecer buscan dinero en efectivo por eso no se llevan otras cosas".

La víctima sostuvo que solo en una oportunidad, "la segunda vez en octubre del año pasado", fue que se llevaron dinero en efectivo. "Era la única vez que tenía plata en casa", explicó.

"La última vez entraron cerca de las 22, forzaron dos puertas y desarmaron mi habitación. Siempre lo mismo, rompen la puerta y dan vuelta mi habitación", indicó.

"No voy a ser el primero ni el último que vive un hecho de inseguridad en Salta. Ya han pasado muchos hechos y hasta metimos a uno preso de los que se metieron antes, pero después lo dejaron libre porque era menor de edad dijeron y no lo era", remarcó.

La gravedad de los hechos radica no solo en el número de veces que ingresaron al domicilio del nochero -y el resto de las casas lindantes-, también en la impunidad con la que actúan. Hasta el momento solo hubo daños materiales, sin embargo Teruel como sus vecinos temen que ocurra algo más grave.

"Me siguen entrando como si nada, ya me cansé. Me voy del país. Iré a vivir a Montevideo con mi familia, que es lo más cerca que me queda para poder seguir trabajando con Los Nocheros. En el 2001 secuestraron a mi mujer y me tuve que ir de Buenos Aires, ahora en Salta pasa esto. No se puede más, no voy a esperar que nos pase algo grave. Me siento sapo de otro pozo, son muchas señales", reveló Kike.

PrimiciasYa