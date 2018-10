Horóscopo del día martes 30 de octubre de 2018

ARIES - Lo más probable es que haya una persona en el mundo que desesperadamente quiera estar más cerca de ti. El conflicto podrá surgir esta noche si no te abres y dejas que esta persona se acerque un poco más. Podría ser que tiendes a cerrarte de manera rápida con una opinión contundente, pero ten cuidado con no asustar a la gente totalmente. Esta persona quiere compartir más intimidad contigo, pero tal vez simplemente no sabe cómo hacerlo.

TAURO - Puede ser fácil para ti aparecer en una fiesta o contestar el teléfono cuando sabes que es tu mejor amigo llamando con buenas noticias, pero ¿dónde estás cuando las cosas se ponen difíciles? Asegúrate de mostrar tu apoyo a las personas en todas las situaciones. No estés disponible sólo cuando las cosas vayan bien. Tu lealtad hacia los demás puede ser puesta a prueba hoy, cuando surja el conflicto y los ánimos se tensen.

GÉMINIS - Date cuenta de que tu estado interior es muy transparente para la gente, simplemente por la expresión de tu cara. No creas que les puedes ocultar cosas a los demás, especialmente hoy. Es mejor decir simplemente lo que sientas, incluso si piensas que a alguien puede no gustarle. Tu estado emocional debe ser fuerte, así que usa esto a tu beneficio.

CÁNCER - Tus opiniones pueden ser fuertes hoy y te puedes sentir en la cima del mundo. Recuerda, sin embargo, que hay otras personas que comparten el mundo contigo, así que no las desprecies. Expresar tus pensamientos no debería ser ningún problema, pero la expresión de tus emociones puede ser un asunto completamente diferente. No te fuerces si no te sientes bien como para compartirlas con los demás en este momento.

LEO - Date cuenta de que es posible que controles las acciones de otras personas sin ni siquiera saberlo. Este es uno de esos días en los que los arrebatos emocionales pueden explotarte en la cara como resultado de las reacciones de los demás a tu presión. No sientas la necesidad de asumir la responsabilidad de los actos de todos los demás. Puede que ya tengas suficiente con lidiar con tus propios problemas personales.

VIRGO - Ten cuidado hoy con las circunstancias inesperadas. La buena noticia es que tu actitud flexible es ideal para hacerle frente a los giros y vueltas que probablemente ofrezca este día. Mientras que otras personas pueden molestarse cuando sus planes salen mal, encontrarás que puedes superar las dificultades fácilmente y convertir cualquier situación en positiva, independientemente de la forma en que planeases las cosas en un principio.

LIBRA - Sal de tu caparazón hoy y trata de no ser tan distante. No vas a encontrar el camino exacto que deseas hasta que explores las diferentes opciones. La buena noticia es que debes estar sintiéndote muy fuerte emocionalmente, lo cual te da confianza para acercarte a la gente con autoridad, ganándote así el respeto y la fe en cualquier proyecto en el que te hayas involucrado ahora.

ESCORPIÓN - Te estarás preguntando por qué todo el mundo está tan sensible cuando tú ves este como un día normal. Sé más tolerante con otras personas cuando pienses que no están sonriendo del mismo modo que tú. Si quieres que la gente confíe en ti, necesitas probar que puedes ponerte al mismo nivel que ellos. Muestra una mayor comprensión hacia las necesidades de otras personas.

SAGITARIO - Puede ser que no sientas que puedes comenzar tu día hasta que le hayas dejado claro a alguien que tienen un problema que necesita ser tratado. Tienes una mayor cantidad de fuerza emocional que de costumbre, y te darás cuenta de que es importante que te aferres a ese sentimiento en contra de todas las probabilidades. Otras personas pueden tratar de hacerte daño con sus palabras, pero presta atención a lo que estén diciendo. ¿Se están centrando de verdad en los hechos o simplemente te están arremetiendo con sus opiniones?

CAPRICORNIO - No permitas que los pequeños comentarios irreflexivos de otra persona arruinen tu día. La gente puede ser un poco tacaña con todo, desde el dinero a las emociones y el tiempo con sus seres queridos. Cuanto más le digas a alguien que se equivoca, más rechazará tu consejo. En general, este es un buen momento para apartarse del camino de los demás.

ACUARIO - Puede que últimamente sientas un poco de cansancio y agotamiento. No te fuerces a hacer cosas cuando sabes que tu cuerpo necesita descansar. Puede ser muy tentador salir a divertirte con todo el mundo. No quieres perderte ni una sola cosa que suceda a tu alrededor. Resiste la tentación de hacer caso omiso a los mensajes importantes que te envía tu cuerpo. Ve más despacio.

PISCIS - No desperdicies tu tiempo con una persona que no va a cambiar tu mente acerca de nada. Este es uno de esos días en los que puedes terminar perdiendo el tiempo y el de todos los demás al seguir insistiendo en que las cosas se hagan de una manera determinada. Si quieres hacer algo a tu manera, hazlo. Si alguien más quiere hacer algo a su manera, deja que lo haga.