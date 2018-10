El plazo para los jubilados, para aceptar los descuentos de las mutuales será hasta marzo

Como ya lo veníamos anunciando en LA UNION, el reempadronamiento a las mutuales que tenía fecha de vencimiento el día de mañana, fue pospuesto para el 31 de marzo del 2019. Así lo resolvió el Ejecutivo nacional.

La decisión de prorrogar los plazos fue anunciada a través del boletín oficial por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que publicó “el plazo de extinción de los descuentos no crediticios establecido en el artículo 53° del Anexo de la Resolución N° RESOL-2018-131-ANSES- y prórroga a los beneficiarios y a las terceras entidades que posean convenio vigente con esta Administración Nacional”.

Esta resolución permitirá a las asociaciones, mutuales o cooperativas, convocar con un plazo más accesible a sus miembros a que continúen con los beneficios que brindan.

Dentro de las diferentes preocupaciones que se planteaban con esta decisión, era que muchos de los jubilados y/o pensionados, pagaban diferentes seguros, como de sepelio, a través de este sistema. Esto iba a implicar que los abuelos que no realizaran el trámite de reempadronamiento tuvieran que asegurarse en forma particular.

Por parte de las mutuales, la preocupación pasaba por cómo se seguiría trabajando con las personas que adquirieron préstamos en efectivo a través de ellas y se les descuenta automáticamente. Al respecto, el responsable de ANSES en Catamarca había aclarado que “las personas que no sigan aportando, porque no hicieron el trámite, lo mismo deberán pagar las deudas adquiridas con las mutuales. No quiere decir que porque la ANSES no le haga los descuentos, la deuda caduque. Nosotros trabajamos con un código de descuento, que el procedimiento no pase por acá, no elude las responsabilidades que asumió un jubilado o pensionado y, por lo tanto, deberá pagar por caja o como lo determine la asociación”.

Con esta Resolución, los adheridos a estas organizaciones, tendrán cinc0 meses más para realizar este trámite. A su vez, desde ANSES Catamarca comentaron que en la provincia las organizaciones que están formalmente funcionando serían alrededor de 68 y que solo cuatro de ellas realizan sus descuentos a través del organismo Nacional.