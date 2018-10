Lucía Corpacci: “No podemos perder la oportunidad de recuperar el gobierno nacional”

El sábado por la noche, la dirigencia peronista catamarqueña homenajeó en la sede del Partido Justicialista al ex presidente de la Nación, Néstor Kichner, al cumplirse ocho años de su fallecimiento. En el evento, la principal oradora fue la gobernadora Lucía Corpacci, quien defendió las políticas implementadas por el kirchnerismo y realizó un discurso en el que llamó a la unidad del peronismo en Catamarca y a nivel nacional para poder recuperar la Presidencia de la Nación.

Corpacci describió a Néstor Kirchner como un gran presidente que “pudo mirar a los más olvidados porque se acordó de los viejos, porque se recuperó el PAMI, porque se hicieron escuelas, porque con Cristina (Fernández de Kirchner), trabajamos en la diversidad y se dieron derecho a miles de argentinos y argentinas que por una cuestión de género no podían regularizar su situación, porque se pensó en los jubilados, se pensó que nuestros niños necesitaban mayor educación, escuelas técnicas”.

Mas allá de las políticas de Estado mencionadas por la mandataria en relación al gobierno de Kirchner, también destacó el proceso de “transversalidad política” iniciado con alianzas hasta con el propio radicalismo, aunque resaltó que no en todos lados salió bien e hizo referencia al acuerdo alcanzado en 2011 con el Frente Cívico y Social y que la llevó a la vicegobernación en 2007. “Alguien me decía ‘usted fue vicegobernadora del Frente Cívico y Social ¿que le pasó que se cambió de vereda?’. Y yo me acuerdo que le dije que yo nunca me cambié de vereda, yo vine a formar parte de un proceso iniciado por Néstor Kirchner que creía que podíamos hermanarnos los argentinos, tras la necesidad de la gente y por eso yo fui parte, no fui sola, fue siguiendo y representando un proyecto político que conducía Néstor Kirchner”, contó sobre esa etapa previa a lograr la gobernación.

En esa línea, mencionó que en la actualidad hay muchos integrantes del oficialismo provincial “que no son peronistas y que forman parte de este proyecto político porque en definitiva, y la compañera Cristina también lo decía, deben dejar de mirar cuán peronista, cuán camporista, cuán Unidad Ciudadana son. Pregúntenle a la gente qué quieren, si quieren seguir así o quieren cambiar el gobierno con la única herramienta que tenemos los argentino en democracia, que es con el voto popular”.

La mandataria provincial pidió dejar de lado las críticas entre los mismos dirigentes del peronismo y pidió la unidad de todos los sectores. “En vez de estar mirándonos de reojo, trabajemos juntos. ¿O ustedes se creen que no hay intereses para que estemos divididos, o ustedes creen que a algunos no les importa que salgan tres facciones partidarias? Acá nadie es más puro que otro y todos somos necesarios y hay que pensar siempre, como lo dijo un compañero, que el adversario no está entre nosotros, el adversario está en la vereda de enfrente”, afirmó.

“Lo que queremos cambiar son las políticas de gobierno y el único modo de hacerlo es con el voto y trabajando y militando diariamente y no acusando denostando, insultando, degradando al compañero que muchas veces les toca hacer cosas que no quiere hacer”, en lo que pareció ser una referencia a las críticas que recibió el diputado nacional Gustavo Saadi por haber votado a favor del presupuesto nacional, luego de haberse acordado algunos beneficios para Catamarca por las negociaciones entre Provincia y Nación.

Corpacci dijo que haber perdido las elecciones para presidente fue “una tragedia” porque “las cosas que pasan son porque no somos gobierno”. En esa línea, dijo que el peronismo perdió el gobierno porque se quería “pureza de sangre pero necesitamos abroquelarnos todos y salir a defendernos, en vez de estar acusándonos o jugar a medias porque el candidato es tal o cual, si lo que nosotros tenemos que defender es un proyecto político, no el nombre de una sola persona”.

Recuperar el Gobierno

Respecto de las elecciones del próximo año, dijo que en el PJ “no podemos perder la oportunidad de recuperar el Gobierno nacional para que otra vez los argentinos podamos soñar” y si bien dijo que esa empresa no va a hacer fácil, a diferencia del macrismo, “no nos vamos a dedicar a perseguir a nadie porque nuevamente vamos a estar ocupados en levantar el país porque nuestra única preocupación no va a ser denunciar y denunciar sino levantar lo que otros destruyen”.

“A mí la vida me regaló la oportunidad de conocer a Néstor, a Cristina y de formar parte de ese proyecto político que por más que lo quieran denostar la historia lo va a poner en su lugar” y los comparó a Perón y Evita respecto de la obra pública llevada por el primer peronismo. Y como para que no queden dudas del apoyo destinado a una posible candidatura de la expresidenta, culminó su discurso vitoreando: “Que viva Néstor, que viva Cristina, que viva Perón, que viva Evita”.