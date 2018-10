El presupuesto de la Capital prevé que el 70 por ciento se destine a servicios sociales

El Ejecutivo municipal de la Capital remitió la semana pasada el proyecto de ordenanza del Presupuesto 2019, realizando una estimación de $3.207.235.798 en erogaciones corrientes y de capital y un total de $ 3.091.793.800 el cálculo de recursos de la administración municipal.

Si bien el resultado final financiero planteado es deficitario, el mismo sería positivo por $50 millones de no ser porque en el Presupuesto ya está previsto el endeudamiento por $120 millones, autorizado por el Concejo Deliberante. No obstante, desde el municipio informaron que mientras se mantengan las tasas en los actuales niveles, la toma del préstamo no se realizaría.

Además, en el Presupuesto también se incluye la ampliación del Fondo Anticíclico Fiscal por una suma de $ 45.283.002, el cual surge de la aplicación del 1,5% sobre el total de los ingresos proyectados en concepto de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales así como de los Recursos Propios del Municipio para el 2019.

Los recursos por Coparticipación suben el 38% debido no solo al incremento presupuestado en la recaudación ,sino también a la devolución de la “precoparticipación” de los fondos que se destinaban a Anses, que para 2019 ascienden al 12%.

En el proyecto de ordenanza se destaca, además, que el 70% del presupuesto se destinará a servicios sociales como salud, vivienda y urbanismo, educación, cultura, deportes y recreación, mientras que un 3% se destinará a seguridad.

Para el 2019, se prevé una serie de obras públicas con fondos del municipio y una inversión en bienes de capital que asciende a un total de $725 millones de pesos -lo cual representa un incremento del 53% con respecto a lo proyectado para 2018- incluyendo, entre otras:

- 23 obras de urbanización del ejido urbano y ejecución de obras de servicios que beneficiarán a más de 30 barrios de distintos sectores de la ciudad.

- Las nuevas instalaciones para las escuelas municipales en el predio del exmercado de Abasto.

- La obra de peatonalización de las calles Rivadavia y Sarmiento

- La reconversión de alumbrado de 15 plazas de toda la ciudad

- La reconversión de alumbrado en 7 barrios más

- Colocación de nuevos sistemas de semaforización en 6 puntos de la ciudad.

- Obras de mantenimiento general de las redes viales en los sectores Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de la ciudad.

- Dos obras a gran escala para instalación de redes de agua potable y cloacas en los barrios Portal del Norte II y III, y el barrio San Francisco.

- La sistematización de avenida Acosta Villafañez.

- Puesta en valor de las plazas de Choya, del Maestro y de la Estación.

De esta manera, la inversión en obras para los vecinos y bienes de capital para el municipio alcanzará un total de 23% del presupuesto total.

Por otro lado, la planta de personal del municipio se mantiene constante, como ha sucedido en los últimos períodos, en vista además de las normas de responsabilidad fiscal acordadas a principios de este año.

En esa línea, desde el municipio se destacó que la planta de personal se incrementó solamente una vez -cuando se creó la Guardia Urbana, ahora fusionada con la Policía de Tránsito para conformar la Policía de la Ciudad- y durante el resto de la gestión se ha mantenido en los mismos niveles.

Esto se debe a la política implementada de vacantes con base en los retiros y jubilaciones del sistema municipal.

Como dato clave, para el año 2019 se prevé una partida presupuestaria de 10 millones de pesos destinados a inversión en tecnología e innovación con el objetivo de generar mejores condiciones competitivas y fomentar la participación de empresas nacionales y extranjeras en el proceso de desarrollo de la ciudad.

Variables nacionales

Las autoridades a cargo de la elaboración del presupuesto explicaron que se tomaron como referencias las variables expuestas a nivel nacional con una caída del 0,5 del Producto Bruto Interno, inflación de dos dígitos por encima del 23% y un tipo de cambio a $ 40,1.

Entre los fundamentos del proyecto de ordenanza elaborado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Susana Peralta, se explica que el criterio principal de trabajo ha sido la “prudencia para garantizar que el municipio contará con los fondos necesarios para encarar el plan de obras públicas y servicios públicos municipales”, que se plantean para el año 2019.