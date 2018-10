Los municipales definirán este martes si volverán al paro por la Ley Antiplus

El SOEM volvería a las medidas de fuerza. Así lo hizo saber Walter Arévalo, secretario general del Sindicato de los Empleados Municipales.

Al no haber definiciones con la proclamada Ley Antiplus, y tras los diversos intentos, tanto de la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo una serie de proyectos con el mismo tenor y la reciente campaña en contra del cobro de plus que lanzó OSEP, este lunes y martes definirán si continúan o no con los reclamos.

Al respecto, Arévalo dijo: “Venimos viendo que de un proyecto que había para resolver el conflicto con el cobro de plus, de repente aparecieron tres, y la situación se sigue dilatando y la solución no llega. Mañana, martes, tendremos una nueva reunión con los delegados gremiales y se definirá cuándo iniciamos las medias de fuerza que habíamos suspendido por el tema de la obra social y que esta vez, no se va a levantar si no hay una solución definitiva”.

A su vez, criticó el accionar de los funcionarios legislativos y del mismo director de OSEP, Julio Cabur. En este sentido, sostuvo: “Con esta inacción, la clase política se ríe de los trabajadores, el mismo director de la obra social, hace lo mismo, no pudiendo pagar las deudas que tiene con los sanatorios. Un caso particular es del Sanatorio Allende, de Córdoba, que hace meses no brinda el servicio a los afiliados y Cabur dice que hay internas en ese sanatorio, eso no tiene nada que ver con nosotros los afiliados. Y también el anuncio del pago de un sistema en 36 millones de pesos, cuando no tiene para pagar las deudas, nos parece una burla, no solo de este funcionario, sino también de quien lo puso y sostiene en ese cargo”.

En relación al trabajo en conjunto que venían realizando con otros gremios, aclaró que esperan que los otros gremios también reaccionen. “Así como fueron a participar de una mesa que no generaron, hoy sería importante que respondan a las necesidades que tienen las bases, nosotros tenemos mucho apoyo de los empleados públicos, a los cuales no representamos, pero sí están dentro de un reclamo que para los municipales es justo y que es digna de destacar. Esperamos que los gremios se sumen a esta lucha, porque si no hay presión, no va a haber soluciones, y por más que nos acusan por viejas prácticas sindicales, los que te acusan son los que tienen la responsabilidad de encontrar una solución y no tienen intenciones, es por eso que nosotros tenemos que seguir adelante y defender lo que es del trabajador”.

Basura

La repercusión más palpable del anterior paro municipal fueron los efectos de la falta de recolección de residuos, ya que por varios días, la ciudad estuvo cubierta de basura. Las consecuencias se sintieron especialmente en el casco céntrico, donde se fueron instalando los diferentes focos infecciosos.

Más allá del compromiso realizado en ese momento por el intendente Raúl Jalil de iniciar acciones legales, hasta el momento todo sigue sin resolverse.

“Campaña Antiplus”

Por su parte, la Obra Social de los Empleados Públicos, comenzó a recorrer diferentes sanatorios y clínicas de la ciudad para concientizar a los afiliados sobre el cobro del plus médico.

El pasado jueves, comenzaron a recorrer diferentes sanatorios, clínicas y centros de salud de la ciudad para concientizar e informar al afiliado sobre los diferentes mecanismos de denuncia por el cobro del plus médico, además de visibilizar aquellos consultorios donde no se realiza dicha práctica.