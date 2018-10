Lamentable: El Sub 15 chacarero cerró el Regional con incidentes

Ayer, en el estadio Primo Antonio Prevedello, se jugó, a medias, el partido que cerró la etapa Regional del Nacional Sub 15 entre Las Chacras y Córdoba. El partido terminó suspendido con la victoria de los cordobeses por 1 a 0.

En lo que respecta a lo futbolístico, Las Chacras jugó un buen partido pero la única ventaja la encontró Córdoba en la segunda etapa, por medio de Facundo Belén, a los 19 minutos. Poco después de eso, exactamente a los 22 minutos, el árbitro del partido, Federico Cano, lo suspendió, por una agresión hacia su persona.

El árbitro afirmó que lo suspendió por tres razones, una por la agresión física que sufrió por parte de un jugador de Las Chacras, Nicolás Olivera, por la falta de garantía de la polícia y porque ingresaron al campo de juego tres personas que serían padres o familiares de los chicos de Las Chacras.

Lo que no tenía que pasar pasó, la violencia otra vez se hizo presente. Lo que no entienden los grandes es que los protagonistas son los chicos y haya estado mal o no el árbitro, no merece ser agredido. Ahora todo queda en el Consejo Federal que es el que tomará la última decisión.