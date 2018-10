Blatter: "Messi sería el novio ideal para una hija"

También Joseph Blatter se refirió a su predilección por el delantero portugués Ronaldo, a quien llamó siempre "El Comandante".

"No me arrepiento porque es un comandante en el terreno de juego, es un comandante cuando va a lanzar una falta, es un comandante en todo momento... y esa es su diferencia con Messi. Cuando los dos empezaron a jugar al fútbol, uno era ya un puro talento, el otro no. En la conferencia con los estudiantes en Oxford quise decir eso, y si me preguntan cuál sería el novio ideal para una hija, diría que Messi. Yo como jugador tenía el mismo tamaño que Leo...", manifestó Blatter, en una de las pocas apariciones públicas luego de su salida de la FIFA, al periódico español Marca.

"La FIFA no era una mafia. Fueron personas individuales las que resultaron imposibles de controlar. En la FIFA que yo me encontré trabajaban 11 personas, y ahora 800. En el aquel fútbol no había problemas, porque no había dinero. Quizás deberíamos cambiar la organización básica, con un código de obligaciones para ser controlados desde fuera", señaló Blatter.

El dirigente, que estuvo más de 40 años ligado a la FIFA, se declaró "inocente" y criticó la actual gestión de su compatriota Gianni Infantino.

"La comisión ética de la FIFA dijo a la prensa en todo momento que mi asunto no era de corrupción y sí de mala conducta comercial o económica, algo que es incomprensible cuando te haces cargo de una FIFA que está en cero y la dejas con miles de millones", expresó.

"Nunca me han investigado por corrupción. Me duele que a mi nieta en el colegio la señalaran y tuviera problemas con sus compañeros porque le decían que su abuelo era malo. Se quedó marcada y eso me dolió. Tenía 15 años y no hay derecho a eso", se quejó.

Y sobre el actual mandatario, su compatriota Gianni Infantino, sostuvo: "No puedo decir si me gusta o no, porque solo me he encontrado dos veces con él en el mes de marzo, después de su elección. Los problemas con la FIFA no se han solucionado. No quiere hablar conmigo. Solo hablan los abogados y creo que es una falta de respeto. No se están haciendo bien las cosas. No puedo decir si es muy bueno o malo".