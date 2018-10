Pamela David contó que sufrió acoso en Catamarca: "Me dijeron algo espantoso"

Pamela David contó dos episodios de acoso sexual que vivió hace unos años, uno de ellos vividos en la provincia y admitió: “No soy de las mujeres valientes. Yo las admiro mucho. Soy de las que todavía le cala que le digan ‘sí, ahora sale a contar’”.

“Yo ya tenía trabajo, era conocida en Paraguay, antes de entrar a (el reality show) El Bar. Vamos a tomar algo con un representante muy conocido, me agarra la mano y me pregunta: ‘¿no me ves lindo?’. Lo mande recontra lejos”, recordó en Podemos hablar.

“Lo contó porque creo que muchas chicas se vuelven a su provincia y se creen que son todos iguales y no es así”, explicó.

Luego reveló otro episodio. “Me ha pasado en Catamarca, que hacía desfiles, hacía barra, y me paso en el año 2003, 2004, que me mandaron a preguntar si cobraba. No sabés lo mal que me sentí”, aseguró.

“Es muy feo, pero en ese momento pensé: si hago Pamela sex en Playboy. Me desenojé que con el otro, no le di cabida”, dijo. Sobre esto último, agregó: “Son pocas las experiencias, pero de esa me acuerdo porque me dolió mucho”.