Niegan los reclamos de ATE y amenazan volver con las medidas de fuerza

“Nos damos con la sorpresa que no a habido una propuesta concreta ni menos de nuestro petitorio que tenia 4,5 puntos que ninguno ha tenido respuestas favorables si no todo lo contrario, denegaron todo y e hicieron aparte cuestiones que no tienen que ver con las conciliaciones obligatorias. El petitorio fue exclusivo, por el paleteo , bonos a fin de año y la apertura de paritaria.” Comunica el titular de ATE Ricardo Arévalo.

El referente hace referencia que el convenio se debería cumplir ya que fue firmado en abril cuando lo presentaron.

“El paliativo dice que no se puede, que no hay dinero. Creemos que si hay dinero, se puede pagar un paliativo de acuerdo a la inflación que se está llevando. El convenio fue firmado y se tiene que cumplir”

Dijo además que que convocaran a asamblea para resolver como continuaran con las medidas de fuerza.

“La audiencia ha fracasado, hemos pedido un paliativo de 2 mil pesos por afuera del convenio que hemos firmado en el mes de abril y la respuesta de la patronal ha sido negativa, por lo que hemos pedido que se liberen las partes”. “Vamos a realizar una reunión de delegados y seguramente se pedirá una asamblea resolutiva, de acuerdo a lo que las bases resuelvan vamos a considerar las medidas que consideren los representados” declaró Arévalo.

Reclamos:

*Una recomposición salarial de $2.000 pesos.

*Un bono de fin de año para todos los trabajadores del municipio.

*Apertura de paritarias a partir del mes de enero del año 2019.