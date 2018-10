Desgarradores mensajes de la tía y la abuela de la niña gitana

El cuerpo sin vida de una nena gitana de 9 años fue hallado semidesnudo y con una bolsa en la cabeza en la estación de tren de José Mármol en el partido bonaerense d. Por el hecho detuvieron a su primo de 15 años, quien ya tenía antecedentes de abuso sexual y violencia de género.

La víctima, identificada como Estefanía Bonome, fue arrojada por el menor desde la camioneta de su abuelo. Su cuerpo presentaba cortes y sospechan que fue asesinada dentro del vehículo.

María Carrizo, abuela de la nena, utilizó su cuenta de Facebook para escribir un desgarrador mensaje: "Lamentablemente hoy me toco a mí. Sí, a mí me robaron a mi hermosa nieta. Me la mataron como a un perro y la dejaron tirada como una bolsa de basura. Stefanía de mi alma te lloraré por siempre mi vida ya no será la misma. Yo ya no soy la misma. Morí hoy con vos. Juro por el alma de mi madre que antes de morir voy a vengar tu muerte. Todo sale a la luz y esto sera esclarecido caiga quien caiga. Te amo mi alma. JUSTICIA POR DIOS JUSTICIA"

Además, posteó la última foto con la pequeña y escribió: "Mi alma esta fue la última foto juntas. Tanto amor, tantos mimos, siempre cariñosa, te amo mi negrita de la abuelita, como te decía yo. Cómo vivir con este dolor. Cómo respirar sin que te duela tanto el alma. Esta foto fue mi último festejo del día de la madre. Ya no hay más nada en mi vida ya no hay más lugar para nada más que el dolor. Mi amada Stefanía".

Su tía Analía Bonome, también utilizó la red social para despedir a su sobrina. "Mi vida, mi reina de la tía... no tengo palabras para explicar tanto dolor... te nos robaron y te arrebataron la vida que tenías por delante... mi reina te voy a amar por la eternidad mi chapulina... descansá en paz que vamos a hacer justicia por vos... te amo mi Estefanía. Mi ángel... jamás te olvidaremos Estefania",escribió.