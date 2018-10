Rivera: “Todos la pedían y hoy algunos no la quieren”

Luego de la reunión que se llevó a cabo el miércoles, entre los diferentes partidos socios del oficialismo, el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera, hizo referencia a distintas cuestiones. Al consultarle por posibles fechas electorales, Rivera expresó que “no se habló de fechas de elecciones, seguramente hay algunos que tienen esa curiosidad, pero son tiempos que hay que trabajar y hay que buscar solución a los problemas que tenemos todos los días, la verdad que para la convocatoria de una fecha o de otra todavía estamos a tiempo, la potestad la tiene el Ejecutivo, en su momento, seguramente, se sabrá, así que, por lo pronto, no se habló de temas que tienen que ver con lo electoral”.

Sobre un posible tercer mandato de la Gobernadora, el ministro aseguró que “es una decisión que tiene que tomar ella, todavía públicamente no lo ha manifestado, muchos son los intendentes y muchos son los dirigentes de la provincia que están teniendo esa mirada que usted ha marcado, pero bueno, esa es una decisión que ella tiene que tomar, todavía no la ha dicho, hay que ser respetuoso de eso”, dijo.

En esa línea, acerca de los sectores del radicalismo y Cambiemos, que pretenden a Raúl Jalil, y sobre una posible jugada del jefe comunal de la Capital para los mismos, en las próximas elecciones, Rivera dejó entrever que “la verdad que yo no prefiero hablar de conveniencia, yo prefiero hablar de un proyecto político que tenga una mirada para la provincia, para los catamarqueños, que nos miremos como hermanos que somos y el intendente de la Capital es un hombre de proyectos políticos del Gobierno y está trabajando en ese sentido. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, de todas formas algunos diarios si lo dicen, la opinión de algunos dirigentes de Cambiemos, pero el intendente de la Capital trabaja en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia y creo que eso es lo que hay que analizar, los hechos y no los comentarios”.

Además, en relación a la suspensión o no de las PASO, el ministro sostuvo que “algunos sectores tienen la mirada de que las PASO podrían suspenderse teniendo en cuenta la situación económica, otros tienen la mirada de que la participación en las PASO sería importante para que los partidos políticos puedan dirimir las cuestiones internas. Son miradas distintas, pero tienen que ver con el mismo tema y una ley se resuelve con otra ley, en los cuerpos colegiados como es el Poder Legislativo, seguramente, se tendría que dar debate. Si es que se da, se conversará. Nosotros no tenemos la prioridad de eso, el Gobierno de la Provincia impuso, en su momento, la ley de las PASO. Todos la pedían, todos la requerían y hoy algunos no la quieren, pero bueno, es un tema que el Gobierno de la Provincia no va a impulsar desde el Ejecutivo ninguna ley para contrarrestar la que ya está vigente. Si los miembros de ese Poder lo hacen, será la discusión en ese Poder Legislativo.

Para finalizar, al preguntarle sobre una posible unión del peronismo provincial, el ministro de Gobierno expresó que “nosotros esperamos la unidad del peronismo en lo nacional, porque eso facilita mucho las cosas, y obviamente, uno está mirando con optimismo que esa unidad se dé, y acordar un proyecto de país que nos permita a los argentinos salir de la situación en la que estamos hoy”.