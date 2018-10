Vecinos de La Rivera sur volvieron a cortar la Ruta 38 en reclamo de ayuda social

Un grupo de vecinos del Barrio La Rivera del sur volvieron a cortar ayer la Ruta Nacional 38 en reclamo por asistencia social. Piden, además, materiales de construcción para mejorar sus viviendas.

Las familias protestaron por segundo día consecutivo, impidiendo el paso vehicular que se extendió hasta pasadas las 10 de la mañana, cuando se hizo presente el cuerpo de Infantería en el lugar.

“Sabemos que no se puede cortar la ruta, no crea que es algo que nos guste, pero no nos dejan otra alternativa. Ayer (por el miércoles), gente de Desarrollo Social se comprometió ayudarnos, pero no aparecieron más. Estamos cansados de las promesas incumplidas”, dijo una de las mujeres.

Comentaron que la lluvia de estos últimos días provocó daños a las viviendas y para poder mejorar el techo y algunas paredes donde se filtró el agua necesitan de los materiales.

“Tenemos viviendas precarias y con la lluvia todo se nos vino abajo. Hay familias con niños pequeños, quisiéramos que vayan y vean realmente en las condiciones en la que estamos viviendo”, manifestaron.

Finalmente, y ante la presencia policial, levantaron el piquete, permitiendo que los vehículos que llevaban algunas varias horas pudieran circular con normalidad. Amenazaron que si no hay solución, volverán a la ruta.