La Unión Comercial de Catamarca en alerta por los cierres de comercios

El presidente de la Unión Comercial de Catamarca (UCC), Alejandro Segli, analizó la situación de los locales comerciales de la provincia y expresó su preocupación porque cada vez son más las empresas que deciden bajar sus persianas.

La recesión económica en la que está inmerso el país afecta de forma significativa al sector comercial, y Catamarca, al igual que otras provincias, no es ajena a esta situación. Desde hace un tiempo a esta parte, la actividad comercial no puede repuntar las ventas y, lamentablemente, en muchos de los casos vemos que los locales del microcentro deciden cerrar.

“Muchas empresas no han presentado todavía sus balances de este año, muchos no han cerrado su declaración jurada de ganancias por falta de liquidez, y con estas tasas de interés no se puede seguir trabajando. Entonces, lamentablemente, si esto no se revierte en el corto plazo, se van a producir más cierres, más despidos en la parte privada también”, manifestó Segli.

El titular de UCC dijo que “La coyuntura en la que estamos insertos los catamarqueños, hoy no está ayudando mucho. Nos está costando mucho entender el por qué todavía no se le da el apoyo a la Pyme. Somos 850 mil generadores de empleo genuino en Argentina que no tenemos apoyo de ningún tipo, y que vivimos bajo una presión fiscal que es histórica y es única en el mundo”, agregó.

En ese contexto, explicó que a este ritmo de recesión económica y caída en las ventas es casi imposible que los comercios puedan sostenerse y continuar trabajando.

Al tiempo, que señaló las dificultades que existen para que los pequeños comerciantes puedan cumplir también con los compromisos salariales “nos ha estado costando mucho mantener nuestro costo fijo, nuestras cargas sociales, nuestros impuestos”, declaró.