Hasta julio del 2019 se podrán jubilar con moratoria o Pensión al Adulto Mayor

El sindicato de amas de casa celebró la continuidad del programa de moratoria para los jubilados que no lograban jubilarse por no contar con los años de aporte. El programa continuará hasta el año que viene con la misma modalidad.

Graciela Peressoni del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina SACRA, comentó que “veníamos en estado de alerta por la modificación de laLey Previsional que nos otorgaba este beneficio, fue un trabajo muy duro el que hicimos, una lucha que se planteó a nivel nacional para no perder un derecho adquirido. Es importante que el Gobierno nacional diera marcha atrás con ese proyecto”.

Lo importante de este programa, comentó Peressoni, es que a través de este mecanismo se jubilaron desde el 2005, tres millones de personas en el país, y dos millones setecientos fueron mujeres. Y aclaró “le decimos Jubilación de Amas de Casa, porque la mayoría que pudieron acceder al beneficio son mujeres, pero también hay un importante grupo de hombres que no realizaron aportes por trabajar en negro, que con esta ley se vieron beneficiados.”

Y destacó que “a las mujeres que estén cerca de los 60 años o que cumplan esta edad el año que viene, se asesoren para poder acceder al beneficio antes de que termine, después de julio del 2019 ya no se podrá”.

Obra Social

Por otro lado, la titular de SACRA se refirió al mecanismo de asignación de Obra Social a los monotributistas y, en particular, a las que cumplen servicio doméstico, y dijo que “generalmente, el sistema que otorga las obras sociales por ley los asigna a la obra social de - Casas Particulares -, que en Catamarca no hay sede, es decir que, más allá de los aportes que realicen, no los va a cubrir. Es por eso que los invitamos a realizar el traspaso a esta obra social, el procedimiento es sencillo y deben realizarlo por Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ente regulador”.

PUAM

La reconocida como Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM) benefició a 78.119 personas en marzo de 2018 con el pago del equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Los monotributistas sociales seguirán percibiendo la PUAM, pero condicionados al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años.