La Gimnasia Artística conquistó la medalla de oro para Catamarca en Mar del Plata

El tan esperado debut de los jóvenes de Gimnasia Artística en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata se dio de la mejor manera para los catamarqueños. Los gimnastas Maximiliano Sochi, Tomás Aredes y Gonzalo Reinoso, entrenados por el profesor Rodolfo Díaz, conquistaron la medalla de oro, logrando así la segunda presea dorada consecutiva para la provincia.

Por el lado del Rugby, los jugadores de Los Teros siguen con su contundencia. Ayer, vencieron con holgura por 31-0 a Misiones. También, dentro de las mejores de la Argentina se encuentran Micaela Noriega en Judo y Guadalupe Pérez en Badminton, que siguen cosechando victorias. En otro día para el recuerdo, el Boxeo sigue invicto. Angela Regules debutó en -48 kg con un triunfo por puntos ante Chubut, igual que Nahuel Vega en -50 kg ante Formosa. Baltazar Noria repitió victoria por la vía rápida en el primer round en -63 kg ante Santa Cruz. Ulises Cativa también ganó por segunda vez por puntos sobre Chaco en -60 kg.

Deporte Adaptado

El Deporte Adaptado sigue brindando alegrías y medallas. Milagros Montiveros venció en los 80 metros de Sub 14 (Ciegos), Dylan Cortés lo hizo también en 80 metros Sub 14 (Motor), Simón Aredes ganó en los 150 metros en Sub 14 (Parálisis Cerebral), Juan Usandivares fue el más veloz en los 150 metros Sub 14 (Ciegos) y Fabricio Ferreyra logró la mejor marca en el lanzamiento de bala Sub 16 (Motor). Segundos fueron para Rodrigo Brizuela y Alejandro Nieva en lanzamiento de bala Sub 16 (PC), y Luciana Ríos en los 80 metros Sub 14 (Motor). Sofía Salgado logró la tercera posición en los 80 metros Sub 14 (Motor).

El Hockey Masculino Sub 14 continúa logrando triunfos. Venció por 1-0 a Salta y derrotó por 3-1 a Entre Ríos. En tanto, que Martina Gutiérrez logró la tercera posición en la clasificación del primer día de Tiro Femenino Sub 14, siendo la más destacada de la disciplina. Por el lado del Atletismo, Franco Delgado fue quinto en la Final de los 800 metros. Marcos Quinteros (Siján, Pomán) clasificó a la Final, que será el sábado, en 295 metros con vallas. Pelota Paleta clasificó primero en su zona y siguen en competencia. El Hockey Masculino Sub 16 le ganó 4-1 a La Pampa y clasificó primero en su grupo. En tanto, que Delfina García marcha segunda en su grupo de Patín Artístico.