Con un recorte que llegaría al 40%, Vialidad Provincial no planifica nuevas obras

El administrador de Vialidad Provincial, Hugo Naranjo, se refirió al recorte que tendrá el área a partir del proyecto de presupuesto que ayer analizaba la Cámara de Diputados de la Nación. En ese sentido, estimó que la merma sería de aproximadamente el 40%, razón por la cual no se proyectan nuevas obras para el próximo año, solo el mantenimiento de rutas.

“En este momento ya tenemos recortes pero estamos estimando que para el próximo año vamos a tener un recorte de aproximadamente el 40%. Veremos ahora qué pasa con esto, porque realmente un recorte del 40% nos preocupa mucho y sobre todo, las provincias pobres nos vamos a ver mucho más afectadas”, comentó el funcionario provincial en diálogo con la prensa.

En esa línea, dijo que la iniciativa del Consejo Vial Federal de que las administraciones provinciales de vialidad recuperen el porcentaje que percibían por el impuesto al combistible sigue sin lograr un apoyo por parte de los legisladores nacionales y se mostró poco confiado en que esa realidad cambie, ya que “hoy los diputados están más preocupados por la situación económica y lo que le está pasando a la gente, que es realmente complicado por hay gente que hoy no come, y la verdad es que están más preocupados por eso que tener caminos en condiciones”.

Respecto del volumen del recorte, Naranjo dijo que no esperaban que sea tan grande como finalmente sería. “Nosotros pensábamos que no iba a ser tanto, estamos estimando un 40% y rogamos que no sea tanto porque realmente no vamos a poder trabajar. Muchas vialidades vamos a tener que bajar las persianas”, disparó.

Producto de este ajuste explicó en la Administración local de Vialidad “solo estamos planificando conservación, es decir bacheo y algunas modificaciones de traza porque no tenemos posibilidades, si esto no mejora, de hacer ningún tipo de planificación de obras nuevas”.

Por último, dijo que esta circunstancia perjudicará a las economías regionales “porque si no están los caminos en condiciones ¿cómo se hace para sacar la producción?. Entonces tiene que darse cuenta el Gobierno nacional que la situación que están planteando no es conveniente para el país, más si queremos que el país empiece a producir”.

