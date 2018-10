Corpacci no dio quorum para el debate del presupuesto

Mientras se esperaba el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatió la ley de Presupuesto, la gobernadora Lucía Corpacci mantuvo una reunión junto a seis mandatarios más, entre los que se encontraban el de Tucumán, Juan Manzur; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Luis Casas; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para analizar las distintas situaciones que se registran en sus distritos por las restricciones presupuestarias.

El encuentro tuvo como eje el análisis de la crisis económica y la fuerte recesión que los mandatarios provinciales perciben en sus provincias. Los gobernadores mantuvieron encendido el télefono, teniendo en cuenta que hasta último momento esperaban poder negociar obras, fondos para sus provincias y que la ley de presupuesto incluya una cláusula de garantía soberana; norma que les permita a las provincias tomar créditos con organismos internacionales, sin requerir autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Hubo algunos mantarios como Manzur que aportaron sus legisladores para poder alcanzar el quorum pero en el caso de Corpacci no fue así. A la hora del recuento de legisladores que dieron el quorum justo para el inicio de la sesión, no estuvieron Gustavo Saadi ni Silvana Ginocchio. Ambos bajaron al recinto durante el debate y hasta el cierre de esta edición no habían hablado en el recinto ni adelantado su voto.

Respecto al quorum, de los legisladores catamarqueños solo la diputada de la Coalición Cívica, Orieta Vera, fue la que aportó para que la sesión pueda iniciar. Verónica Mercado (Frente para la Victoria) y Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social) tampoco estuvieron presentes para dar quorum.

Volviendo al cónclave de los gobernadores, los mandatarios destinaron también parte de la conversación al debate político y coincidieron en la necesidad de “definir”, en lo inmediato, si trabajarán por la unidad para 2019.

En ese sentido, resolvieron convocar a un nuevo encuentro para dentro de dos semanas, mantener las reuniones de manera periódica e invitar a los mandatarios que no participaron de las últimas, como Gustavo Bordet (Entre Ríos).