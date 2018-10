Para el concejal Fernando Navarro, el intendente Raúl Jalil “no es Cambiemos”

El edil Fernando Navarro del FCyS-Cambiemos, se refirió a la posible llegada del intendente Raúl Jalil al espacio Cambiemos, y consideró que el jefe comunal no tiene los principios que comulgan dentro de la alianza.

Además, como concejal, criticó su gestión, al mencionar que cuando piden informes al ejecutivo municipal, no les brindan ningún tipo de respuestas.

“Raúl Jalil, en primer lugar, no es Cambiemos, estaba con Cristina, después estuvo con Massa, después estuvo con Scioli, cambiemos en el sentido de que cambia, sí, es cambiemos, pero en cuanto a los principios, y a lo republicano y a la claridad de los actos de Gobierno, sobre todo, no es cambiemos. Yo que estoy en el Consejo Deliberante, no se me permite saber cuánto se gastó por ejemplo, en las elecciones PASO del año pasado, no hay claridad en cuanto a que pedimos un informe y se nos traban y no nos contestan. Creo que el gobierno de Raúl Jalil en la Municipalidad no está en esa conducción o en esa idea, entonces es muy difícil congeniar con la forma de gobernar que lleva, con las formas que uno entiende que debe ser, podrá que alguna parte de la UCR lo quiera traer. Sólo espero que se den las posibilidades de las elecciones PASO, a efectos de que el candidato de cambiemos lo elija la gente”, opinó el concejal.