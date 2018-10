Denunciaron a Alejandro Páez y a Luciano Rojas

El concejal Sebastián Almada, días atrás, denunció penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario y público, al intendente del departamento Andalgalá, Alejandro Páez, y al fiscal municipal, Luciano Rojas.

La causa, que será investigada por el fiscal de Instrucción Alejandro Scidá, cita que “este funcionario municipal -Rojas- habría defendido a un empleado municipal -becado- el Sr. Robert Wilian Santillán, quien según la información que pude acceder, el 23 de septiembre de este año, en momentos que se encontraba cumpliendo funciones de sereno en ámbitos de la Municipalidad de Andalgalá, también habría tapado las cámaras de seguridad para impunemente proceder a desarmar y a desapoderarse de un carburador y una batería de una moto de una señora Villagrán, a quien le habían efectuado una multa por infracción”.

La moto había sido secuestrada por el municipio cuando se llevaba a cabo un operativo de tránsito y estaba en custodia de este. Una vez que la mujer procedió a cumplir con el pago de la multa y pudo retirar el rodado, se percató del faltante de las partes, por lo cual realizó la denuncia correspondiente.

La denuncia cita, además: “Considero que el fiscal municipal, lejos de cumplir sus obligaciones de fiscal municipal, obligaciones que están expresamente previstas en la Carta Orgánica Municipal, capítulo 5, artículo 185 al 188, se habría presentado en el expediente judicial que se le sigue en contra del empleado infiel y delincuente, y no solo habría participado en una audiencia donde se pedía la prisión del mismo, sino, que habría actuado como un defensor de los intereses del señor Santillán, contra quien no tengo absolutamente nada, pero por representante de los intereses legislativos y de contralor del municipio, debo dejar en claro, que no sólo sería el autor del robo ya aludido, sino que también sería responsable de los daños y perjuicios que deberá afrontar el municipio”.

A su vez, agrega que “Rojas, no solo no habría cumplido con la obligación de velar por la legalidad y legitimidad de los actos de administración. Por otro lado, su participación deja un manto de dudas de por qué participó Rojas, defendiendo a quien hizo daño al municipio”.

En esa misma línea, sostiene que el intendente Alejandro Páez “debería preocuparse por cuidar los bienes y funciones de los empleados y no estar poniendo abogados costosos y de la propia planta funcional del municipio”.

Asimismo, la denuncia hace hincapié en que el letrado no posee domicilio en esta cabecera departamental.