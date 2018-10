Se hizo sentir el paro docente por el presupuesto nacional

Catamarca no estuvo ajena a la medida de fuerza propuesta por CTERA y se registró, en toda la provincia, un alto acatamiento en los diferentes niveles educativos.

Desde los sectores sindicales comentaron que más allá de las diferentes medidas que viene adoptando el Ministerio de Educación en contra de los docentes, aplicando descuentos desmedidos, los educadores tienen una postura marcada en cuanto a la lucha que llevan adelante y que por más que los afecta, van a seguir peleando por la educación pública.

Para Mario Sánchez, dirigente de ATECa, “el acatamiento fue en el orden del 80 % en toda la provincia, como lo hacemos cada vez que decidimos tomar estas medidas, se hicieron todas las presentaciones legales correspondientes y más allá de la actitud que venimos denunciando por parte de PrOESA (Programa de Optimización Educativa en Sistemas de Administración), que actúa en forma abusiva con los docentes aplicando descuentos desmedidos, lo mismo vamos a seguir reclamando. Como venimos sosteniendo, es injusto que se hagan descuentos de hasta más de mil pesos a algunos docentes, cuando la jornada se paga cuatrocientos pesos, a cosas como estas, también van los reclamos”.

Por otro lado, Sánchez comentó que estuvieron presentes en la movilización que se realizó en el Congreso de la Nación con un grupo de delegados que viajó para marcar presencia del gremio. Asimismo, informó que ninguno de los representantes catamarqueños sufrió lesión alguna en las revueltas que se produjeron.

Por su parte, Nancy Agüero de UDA, dijo que “a pesar de las presiones que sufrimos los docentes por parte del Ministerio, el acatamiento al paro fue muy importante. Recordemos que cada vez que avanzamos con medidas de fuerza, el Ministerio de Educación viene tomando represalias en contra de los docentes, aplicando descuentos desmedidos”.

FONID

En otro orden de cosas, Agüero comentó que estaban al tanto de la continuidad del programa Fondo de Incentivo Docente, y aclaró que “Sergio Romero, secretario general de UDA, participó de las negociaciones de esta temática. Nosotros teníamos certeza de que el FONID no iba a ser tocado, más bien se tendrían que ir produciendo actualizaciones. En el caso de que esto no pasara, los gremios veníamos pidiendo que los gobiernos provinciales garantizaran el pago del fondo. Por suerte, esto no pasó”.