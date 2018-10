En noviembre habrá un torneo de Ajedrez Infantil y Juvenil

Bajo la organización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, se disputará el próximo sábado 10 de noviembre la máxima competencia infantil y juvenil de nuestra provincia, la cual consagrará a los campeones absolutos de cada categoría, quienes serán los representantes de nuestra provincia en competencias de carácter oficial a nivel país.

El lugar de juego será el Club Social 25 de Agosto, ubicado en Sarmiento 683 y dará inicio a las 15.00.

Las categorías que podrán participar son las siguientes: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16. Sub 18 y Sub 20.

En cuanto a los requisitos, podrán participar jugadores registrados en instituciones afiliadas a la Federación Catamarqueña de Ajedrez y los jugadores deberán acreditar una residencia de dos (2) años como mínimo en la provincia.

Las inscripciones tendrán un costo de $ 50 y esta será la única prueba clasificatoria en la Provincia para los Campeonatos Argentinos Promocionales 2019.

Para informes contactarse con el Profesor Luis Jalil (Árbitro Nacional) 3834927186, con el Licenciado Cristian Melián (Árbitro Regional) 3834502729 o bien con el Dr. Maximiliano Portero 03034272468.