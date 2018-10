Aplastantes victorias: El rugby y el boxeo comenzaron con el pie derecho en Los Evita

Los deportistas catamarqueños continúan sumando resultados positivos en los Juegos Nacionales Evita que se están desarrollando en Mar del Plata. En la ocasión, el rugby de la mano del Club Los Teros tuvo un gran día, tras lograr dos victorias. Ganaron por 36-0 a Mendoza y 44-0 a San Luis, en ambos casos, bajo la atenta mirada del Secretario de Deportes Maximiliano Brumec.

Asimismo, las primeras medallas para la delegación local llegaron de la mano del Deporte Adaptado. Celeste Quinteros (Pomán), se colgó el oro en los 200 metros y la plata en el lanzamiento de bala.

El Hockey, por su parte, también está teniendo una gran participación. Al triunfo del Sub 16 Masculino por 2-0 ante Córdoba, se sumaron los festejos del Femenino Sub 14. En dos grandes actuaciones derrotaron por 3 a 1 a Tierra del Fuego y a Formosa. Las jóvenes de Miraflores se metieron entre las mejores ocho de toda la Argentina. Completaron los éxitos el Sub 14 Masculino que clasificó primero en su grupo tras empatar 1-1 con San Juan y vencer en penales por 2-0.

Puros triunfos en Box

Por el lado del boxeo, se vienen cosechando resultados altamente positivos. Sumado el triunfo de Ailén “La Monita” Romero, los otros cinco boxeadores también ganaron, tres de ellos antes del límite. Con dos ganchos al hígado, Baltazar Noria (Capital) liquidó rápido en el primer asalto su pelea con un chubutense. Alejandro López (Capital) derrotó en el segundo round al representante de Salta en -54 kg, igual que Ulises Cativa (Capital) sobre un santacruceño en -60 kg. Por puntos, vencieron Luciano Pintos (Capital) en -57 kg y Juan Reinoso (Andalgalá) en -52 kg, a Salta y La Rioja, respectivamente.

De la mano de Guadalupe Pérez, el bádminton catamarqueño tiene grandes ilusiones de conseguir una medalla. Sigue cosechando victorias, y es la más destacada de los representantes de la disciplina en la provincia. Las buenas noticias también llegan desde Ciclismo de Montaña donde los tres bikers provinciales estarán en las Finales.

Dentro de la participación del Handball, se destacan las victorias de Sub 14 Femenino por 22 a 8 ante Santiago del Estero y del Sub 16 Masculino por 30 a 25 frente a Chaco. El Sub 14 Femenino de Vóley de Playa derrotó a Chubut por 2-1. El Fútbol 11 Masculino Sub 16 (Santa Rosa) igualó 0-0 con Corrientes. Por el lado del Taekwondo, fue una jornada positiva con las victorias de Julieta Heredia (-42 kg), Lourdes Nieto (-46 kg), Matías Figueroa (-53 kg), Brandon Chayle (-58 kg) y Kevin Nieto (-64 kg).

En tanto que en lucha, se destacaron con sus triunfos Lautaro Urquiza (-45 kg) y Gabriel Aráoz .