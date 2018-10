Familiares denuncian un supuesto caso de abuso sexual en una escuela primaria

Un grupo de padres se concentraron frente a la Escuela Primaria General San Martín, ubicada en 25 de Mayo y Esquiú, para denunciar aparénteme un abuso sexual simple contra un menor de edad, ocurrido el jueves pasado en el interior del establecimiento educativo.

De acuerdo a lo que manifiesta uno de los progenitores, la denuncia ya se habría realizado y el hecho fue asentado en el Hospital de Niños que corroboró el abuso. Su reclamo ademas es porque la directora se reunión con todo el cuerpo de alumnado y violando la privacidad de la victima adujo que todo fue orquestado por el niño abusado .

Además denunciaron varias irregularidades dentro del establecimiento. Los padres denunciaron que los jóvenes golpean a otros jóvenes, que se roban los guardapolvos y pertenencias personales , hay casos en la que los chicos no van a la escuela y aparentemente no buscan saber porqué, y los baños son compartidos con los chicos de secundaria, que después del abuso decidieron cerrar los baños reclamaron.

"La directora toco el tema en la formación para todos los chicos de 1r grado a 6to. Dijo que es un rumor que es mentira, dijo que el nene se bajo los pantalones y pidió a los compañeros que lo toquen, cuestión es mentira porque el nene esta ya la pericia psicológica. No nos da una respuesta, nosotros creemos que ella ante semejante rumor como dice que nosotros estamos diciendo debería haber reunido a todos los padres de la escuela porque todos comparten el baño con los chicos. No nos habló a nosotros,no nos dijo nada, no dió la cara, nos cierra la puerta con llave, llama a la policía, nos corre de la escuela. Mientras que los directivos de la escuela manifestaron que cuentan con una cámara de un kiosco vecino que apunta hacia el baño y que no se ve al chico ingresar y que una copia del vídeo ya está a disposición de la justicia" relata una de las progenitoras.