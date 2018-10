Alfabetización: Miles de chicos participaron del proyecto que realiza una docente, a pulmón

Nilda Bacich es una docentes que por iniciativa propia decidió llevar adelante una idea que ella misma calificó como “descabellada” pero que al final, terminó siendo un proyecto exitoso e inclusivo. Ayer, 1100 alumnos del primer ciclo hasta sexto grado inclusive se dieron cita en el Cine Teatro Catamarca para compartir el aprendizaje que incluye la proyección de películas y una obra de teatro como parte de las actividades de alfabetización pensadas para los más pequeños.

En diálogo con LA UNION, la maestra comentó cómo es llevar adelante esta propuesta sin el financiamiento del Estado, y con el apoyo de sus colegas, padres, alumnos, y el aporte de las manos voluntarias de sus ex compañeras del secundario del Colegio El Carmen.

“La verdad que nunca me imaginé que iba a tener tanta convocatoria con este proyecto que fue pensado para trabajarlo en la clase con mis alumnos y luego fuimos compartiéndolo con otras escuelas. Hoy veo la cantidad de niños y docentes que se sumaron y no lo puedo creer. Esta iniciativa también la conversé con las autoridades del Ministerio de Educación pero al parecer, no hubo interés”, lamentó la docente a la salida del teatro.

Bacich explicó que la jornada educativa que se concretó en el Cine Teatro Catamarca se complementa con una planificación pensada para trabajar en el aula, en la cual se incluye crucigramas, sopa de letras, prácticas de lectura, compresión lectora y escritura.

En este sentido, la docente autora del proyecto denominado “Cuentos Tradicionales” explicó que el mismo fue pensado como una herramienta de motivación para enseñar de manera amena a sus alumnos, a leer y escribir con los siguientes cuentos, “Los tres Chanchitos”, “Pinocho”, “Caperucita Roja”, “Blancanieves” y “El Gato con Botas”. “Una de las tantas actividades planteadas como meta, consistía en proyectar la película de cada uno de ellos, llevar a los personajes protagonistas”, afirmó. Finalmente, agradeció a las autoridades del Cultura de la provincia que cedieron de forma gratuita el Teatro.