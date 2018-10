El básquet masculino y femenino tuvo un contundente inicio en los Juegos Evita

En la primera jornada de competencia en los Juegos Nacionales Evita, que se están desarrollando en Mar del Plata, la delegación catamarqueña tuvo una destacada participación. El Básquet Masculino, tanto en Sub 17 como en Sub 15, impuso condiciones y se llevó cómodas victorias para comenzar a ilusionarse. El combinado de Olimpia clasificado en Sub 17 derrotó con un aplastante 87 a 42 a Jujuy, con el acompañamiento del Secretario de Deportes, Maximiliano Brumec, que presenció todo el encuentro y la actividad de los catamarqueños durante el día. Por el lado del Sub 15, también de Olimpia, vencieron por un rotundo 66 a 32 a Formosa. Las chicas del Sub 16 en Básquet 3x3 también se sumaron a los festejos del día en la disciplina venciendo a Tierra del Fuego.

También fue un gran inicio de competencia para la boxeadora Ailén “La Monita” Romero. La abanderada catamarqueña en estos Juegos, venció por puntos en tres round a la representante de Entre Ríos en la categoría hasta 52 kg y avanzó a la siguiente ronda.

En Atletismo

En el Atletismo se sumó a las alegrías del primer día. En Sub 14, el de Londres, Franco Delgado se clasificó para la final de los 800 metros. También lo hizo en Sub 17 la santamariana Nadine Vilca. Por el lado del Femenino Sub 14, Milagros Barquito (Santa Rosa), fue 6ta en lanzamiento de jabalina, mientras que Evelin Villegas (Tinogasta) compitió en Pentatlón y sigue en carrera hoy, y en los 800 metros, Antonella Gutiérrez fue 6ta y Jaqueline Gutiérrez (ambas de Belén), 4ta, en sus respectivas series.

Fútbol, Hockeyy Badminton

Las chicas de Tinogasta del Fútbol Femenino Sub 14 lograron una gran victoria ante Córdoba por 1-0. Por el mismo marcador fue el triunfo del Hockey Masculino Sub 14 (Santa María) ante Mendoza. Guadalupe Pérez venció en Badminton Femenino Single, siendo la más destacada representante del día en la disciplina.

Para terminar, comenzaron su participación, aunque con suerte dispar, el Fútbol Femenino Sub 16 (Belén) y Masculino Sub 14 (Santa Rosa), el Vóley Femenino Sub 17 (Peñarol) y Masculino Sub 17 (Icaño), Vóley Playa Femenino Sub 14 (Belén), Cestoball Femenino Sub 14 (Belén), Handball Masculino Sub 16 (Tinogasta), Pelota Paleta Doble Masculino Sub 16 y Básquet 3x3 Sub 14 tanto Femenino como Masculino y Masculino Sub 16.