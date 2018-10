Denuncian abuso sexual a una nena en jardín de infantes

Gisela, la madre de una menor de 4 años que asiste al Jardín de Infantes N°945 de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge realizó una presentación judicial en el Ministerio de Seguridad de la Provincia sobre los abusos que recibió su hija en ese establecimiento educativo.

"Mi hija hizo dibujos y describió todo. Ella relata que le 'bajan el pantaloncito y la bombachita y que le metían mano ahí'. Además me contó de 'un monstruo con ojo de vidrio que me tapa la boca para que no llore'", reveló Gisela.