Prohíben la venta de varios productos para la vista

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió un producto que se encuentra destinado a la higiene de lentes de contacto. La medida fue oficializada mediante la Resolución 6506/2018, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, ANMAT prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se encuentren inscriptos ante esta Administración Nacional los siguientes productos: “SANTA LUCIA oftalmología de avanzada Solución Salina, Especial para lentes de contacto, Elaborado por Lab. Norma Maliandi”.

“SANTA LUCIA oftalmología de avanzada, Solución Salina, Monodosis 5 ml - 12 tiras con 6 monodosis de 5 ml c/u, Especial para lentes de contacto, Exclusivo para ópticas, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392, M.S y A.S Resol. 155/98, Disposición ANMAT 4495/94, Industria Argentina. Suave loción de idéntica formulación que la solución fisiológica, cuyo uso cosmético es higienizar la piel, no produce irritación, dejar evaporar” y Sanafarm Solución Fisiológica no inyectable cont. Neto 5 cc. Disp. ANMAT 4495/04”.

La apoderada de los productos expresó que “tanto el estuche secundario en cuestión como el producto solución fisiológica marca Sanafarm no son propios ni originales del laboratorio Norma Dorliza Maliandi”. Asimismo, agregó que la firma nunca fabricó ninguna partida de solución fisiológica marca Sanafarm ni de otra marca.

En consecuencia, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS), entendió que se trata de productos médicos de Clase de Riesgo II, no autorizados por esta ANMAT y que el establecimiento no cuenta con habilitación sanitaria. De esta manera, procedieron a prohibir el producto en todo el país.