Estudiantes del colegio FASTA se quedaron sin viaje de estudio

Estudiantes del colegio FASTA se quedaron varados hasta las 3 de la mañana en espera de un chofer sustituto.

Por falta de compromiso de un chofer de la empresa La Unión, que no tenía con sigo la libreta de trabajo, que es reglamentaria para poder viajar según la SRT el viaje se habría demorado. La hora salida estaba prevista para la 1 am pero al tener que hacer el cambio de chofer tuvieron que esperar hasta las 3:30 am por lo que las autoridades de la empresa cancelo en viaje. El conductor sustituto era de Santiago del Estero.

Los estudiantes del colegio FASTA iban a hacer un viaje de estudio y turístico por Jujuy, Salta y Tucumán