Corpacci pidió defender la educación pública y se mostró preocupada por el ajuste de Nación

La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer de la 90° Asamblea del Consejo Federal de Educación con la presencia del ministro de Educación de la Nación y todos los ministros de Educación del país (ver página 11). Durante su discurso, la mandataria mostró su preocupación por los ajustes que el Gobierno nacional plantea realizar en el área educativa y pidió defender la educación pública.

Tras realizar un recuento de las políticas implementadas por su gestión en el área educativa, la gobernadora sostuvo: “Vemos con preocupación la cuestión presupuestaria para Educación en general, y esperamos y confiamos que esto se pueda solucionar y podamos salir de este impacto. Porque la verdad que para las provincias a veces afrontar solas la cuestión educativa, es difícil. “Nosotros, sin el FONID no sé qué es lo que haríamos, sin el aporte para la construcción de nuevos edificios escolares, sin el aporte que nos permite comprar equipamiento”.

En esa línea, manifestó: “Creo que todos estamos preocupados por eso y tratando de ver cómo salir de esta situación, para que la educación no se resienta, la educación pública. Porque no sé cómo es la realidad en otras provincias, pero nosotros acá, además de tener la educación pública, el Estado provincial subsidia el 100 por ciento del costo de las escuelas privadas, el costo docente de las escuelas privadas. Entonces, la verdad, que el presupuesto de Educación de nuestra provincia, se lleva una porción muy importante del presupuesto general, y sin el aporte del Gobierno nacional o si disminuye mucho, vamos a estar bastante complicados, y políticas que veníamos ejerciendo en estos últimos tiempos no sé cómo las vamos a sostener”.

La mandataria también sumó como tema de preocupación la eliminación del subsidio al transporte por parte de Nación y explicó que eso también afectará una política educativa llevada adelante por la Provincia, como en el boleto estudiantil. “Catamarca tiene también boleto estudiantil gratuito para todos los niveles: nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Los chicos tienen boleto estudiantil gratuito. No es que tengan todos los boletos que quieran usar, sino que estimamos para ir y volver... pero bueno, también me preocupa la quita del subsidio del transporte. Porque eso, para nosotros, va a ser de un impacto mayor. Lo que necesitamos para sostener el boleto estudiantil gratuito va a ser mucho mayor, y la verdad que quisiéramos seguir manteniéndolo”, manifestó.

En su discurso, Corpacci insistió en la importancia de que Nación no realice un drástico ajuste y que se defienda la educación pública como instrumento clave para la igualdad de oportunidades. “Yo, como todos ustedes, creo sinceramente en la educación pública porque he sido formada en una universidad pública y aspiro que la podamos seguir sosteniendo”, culminó.