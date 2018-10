Más de 700 catamarqueños compiten en Mar del Plata

Como cada año, Mar del Plata es sede de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y hasta allí se trasladó la delegación de 716 deportistas catamarqueños que lograron su lugar tras superar las instancias municipales, regionales y provinciales. Entre ellos, se encuentran los 75 atletas que participarán en Deporte Adaptado. Un evento que reúne a 20 mil jóvenes de 10 a 18 años de todas las provincias hasta este sábado 27, en la competencia deportiva juvenil más grande del país. El viaje cuenta con la comitiva de profesores, médicos y acompañantes que asisten en todo momento al contingente, que es coordinado por la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes, que dirige el Dr. Maximiliano Brumec, quien estará, esta semana, junto a los representantes de la provincia, siguiendo de cerca sus participaciones.

Las largas horas de viaje en los 13 colectivos que salieron desde la provincia transcurrieron entre risas con sus nuevos amigos, música, redes sociales, mates, juegos y la infaltable pasta dental en la cara de los primeros que se iban durmiendo. Siete micros salieron de la Capital, desde el Estadio Bicentenario. Del interior provincial, partieron seis más: tres desde Belén, y los tres restantes desde Andalgalá, Tinogasta y Santa Rosa. Esta nueva experiencia no solo es enriquecedora en lo deportivo por el roce con otros equipos de toda la Argentina, sino también en lo personal por el conocer otros chicos con sus mismos intereses, compartir distintas costumbres y descubrir una nueva geografía, ya que para muchos es su primera visita al mar.

Fiesta inaugural

Vale destacar, que ayer se realizó la Fiesta de Apertura en la playa Las Toscas, donde se reconoció a deportistas que estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de la Juventud, demostrando así la importancia de los Evita en la formación deportiva de estos chicos. Por su parte, los catamarqueños tendrán su participación en: Atletismo (Sub 14 y 17), Básquet (Sub 15 y 17), Vóley (Sub 15 y 17), Fútbol (Sub 14 y 16), Hockey (Sub 14 y 16), Handball (Sub 14 y 16), Rugby (Sub 16), Ciclismo (Sub 14 y 16), Ciclismo de Montaña (Sub 14), Canojate (Sub 14), Acuatlón (Sub 14 y 16), Natación, Tenis de Mesa, Patín Artístico (Sub 14), Cestoball Femenino (Sub 14), Básquet 3x3 (Sub 14 y 16), Taewkondo (Sub 14), Judo (Sub 14), Tiro (Sub 14 y 16), Lucha (Sub 14), Lucha Grecorromana, Ajedrez (Sub 14 y 16), Karate (Sub 15), Cultura (Sub 14 y 18), Pelota Paleta, Badminton, Boxeo, Vóley Playa, Gimnasia Rítmica (Sub 14), Gimnasia Artística.