Horóscopo del día lunes 22 de octubre de 2018

ARIES - Uno de los objetivos en los que has estado trabajando durante mucho tiempo y en el que has puesto un montón de esperanza y confianza, de repente puede parecer dudoso hoy. Esto no quiere decir de ningún modo que sea una causa perdida. Sólo significa que, por ahora, simplemente tienes que trabajar un poco más duro y reconstruir tu fe en ello. Mañana tus dudas bien podrían ser una cosa del pasado. Trabaja duro y aguanta.

TAURO - Un socio o colega podría estar pasando por algunos cambios en este momento, haciendo que te preguntes si tienes un futuro con esa persona. Podría parecer que estás avanzando mientras esta persona se está quedando atrás. Esto podría ser sólo una condición temporal, así que ten cuidado con sacar conclusiones precipitadas en este momento. Ofrece tu ayuda y haz lo que puedas, y luego deja que esa persona solucione las cosas. Esto puede pasar en unos pocos días.

GÉMINIS - En este momento es posible que estés en una situación en que tiendas a dudar de conceptos y actitudes que has aceptado toda la vida. Por lo general, tiendes a ser una persona orientada al servicio, y hoy es posible que desees ayudar a alguien cercano a ti. Sin embargo, esta persona puede haber enterrado profundamente cuestiones que sólo ella puede tratar, por lo que podría dar la apariencia de ser alguien desagradecido. Ten la seguridad de que éste no es el caso.

CÁNCER - Los sueños y las visiones pueden dar lugar al deseo de hacer algo creativo hoy. Ideas para nuevos proyectos artísticos podrían estar entrando y saliendo de tu cabeza todo el día, y es posible entrar en pánico y dudar que alguna vez tuviste el tiempo para hacer alguna de tus ideas realidad. En este momento, sólo puedes escribir todo lo que se te venga a la cabeza de acuerdo con tus preferencias. Después, dedícate por turnos a cada uno de ellas.

LEO - Los éxitos de las últimas semanas, junto con un aumento de dinero, podrían dar lugar al deseo de mejorar tu situación vital. Es posible que tengas dudas, sin embargo, en cuanto a la mejor manera de hacerlo. ¿Deberías mudarte o simplemente remodelar tu hogar? ¿Mudarte cerca o a un área diferente? Lo mejor es simplemente hacer una lista de pros y contras de cada opción y luego considerar cuidadosamente todas. No tienes que decidirte ahora mismo.

VIRGO - El estrés de cualquier presión en el trabajo que hayas estado experimentando puede hacerte sentir un poco de enfermedad. Sin embargo, es probable que no quieras tomarte un descanso porque te preocupa demasiado terminar en el momento oportuno lo que estás haciendo. Es importante recordar que no vas a terminar nada en absoluto si llegas a tal grado de cansancio. Muévete lentamente y de manera constante, tómate tu tiempo para relajarte un poco, y todo será más fácil de lo que piensas.

LIBRA - Los bloques y los obstáculos que puedas haber encontrado en relación a tus proyectos pueden hacerte dudar si tienes lo que se necesita para realizarlos. Esto está bien, pero no te dejes atrapar por las dudas en tus habilidades. Da un paso atrás, ten objetividad y elabora maneras más prácticas y eficientes para superar los obstáculos y alcanzar los resultados que deseas. No dejes que tus inseguridades obtengan lo mejor de ti.

ESCORPIÓN - Aunque casi todo en tu vida parece ir bien, hoy podrías encontrarte en una especie de estado de pánico. Es posible que tengas un ataque temporal de miedo de que tu suerte no durará. Sin embargo, esto es más probable que sea debido al estallido de tus profundas inseguridades. No te preocupes demasiado por ello y no prestes atención a las dudas expresadas por otros. Cree en ti mismo/a, sigue trabajando duro y continúa adelante.

SAGITARIO - Hoy puede que no te expliques cómo proceder con una tarea o proyecto en el cual te has involucrado. Puede haber varias opciones abiertas para ti, todas viables, lo cual podría resultar confuso. Si todas las opciones son eficientes y prácticas, no agonices sobre tu decisión. ¡Lanza una moneda si es necesario! El éxito es muy posible si no te estresas en el proceso.

CAPRICORNIO - Algo puede estar molestando a un familiar, y esta persona no parece dispuesta a hablar de ello. Tu intuición parece estar bloqueada temporalmente, por lo que no puedes resolverlo por ti mismo/a. No lo intentes porque es probable que se encuentre enterrado demasiado profundamente dentro de la otra persona. Deja claro que estás allí si es necesario y luego permite que esta persona tome sus propias decisiones. No dejes que esta situación te haga dudar de su necesidad y respeto por ti.

ACUARIO - Hoy puedes sentir como si estuvieses viviendo entre tinieblas. Algunas noticias interesantes, pero desconcertantes pueden llegarte hoy. Puede ser que sea información de una naturaleza tan extraña que te resulte difícil de aceptar, sin embargo, su origen podría ser más fiable. Las conversaciones con los demás pueden parecer vagas e inciertas, ya que los que te rodean no se sienten realmente comunicativos. Es posible que tengas que depender de la intuición para comprender cómo se sienten.

PISCIS - Las premoniciones inesperadas y los sentimientos viscerales pueden resultar demasiado fuertes para la comodidad, sobre todo ante próximos eventos que no sean muy agradables. Estos sentimientos te llegan no para preocuparte o causarte malestar sino para darte pistas sobre cómo hacerle frente a las posibilidades. También podrías tener que lidiar con tu propia falta de confianza. No cedas, haz lo que puedas y asegura un resultado positivo. ¡Recuerda que es posible convertir la paja en oro!